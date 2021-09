Mercedes confirma George Russell como colega de equipa de Lewis Hamilton em 2022

George Russell vai ser colega de equipa de Lewis Hamilton a partir de 2022 na Mercedes. A equipa do construtor alemão confirmou esta terça-feira aquilo que já toda a gente suspeitava e que passou a ser certo com a notícia na segunda-feira de que Valtteri Bottas está de partida para a Alfa Romeo a partir da próxima temporada.

Aos 23 anos, o britânico dá o salto para a equipa sete vezes campeã mundial, depois de três temporadas em que impressionou ao volante do frágil Williams, principalmente na rapidez demonstrada nos sábados de qualificação.

Russell faz parte do programa de jovens pilotos da Mercedes desde 2017, ano em que foi campeão das antigas GP3 Series. No ano seguinte foi campeão da Fórmula 2, antes de se tornar piloto da Williams.

"A sua ética de trabalho e desempenho continuou a impressionar-nos durante estes três anos e ele está agora pronto para dar o passo em frente para a Mercedes e continuar a sua carreira ao lado do Lewis Hamilton", diz a Mercedes em comunicado. Não foi revelada a extensão do contrato, mas a equipa diz que Russell assinou um acordo de "longa duração" com a escuderia.

"É um dia especial para mim, pessoal e profissionalmente, mas também um dia de emoções mistas. Estou entusiasmado por juntar-me à Mercedes a partir do próximo ano, que é um passo gigante na minha carreira. Mas ao mesmo tempo isso significa que tenho de dizer adeus aos meus colegas e amigos na Williams", sublinha o piloto britânico em declarações ao site da Mercedes, frisando o trabalho que tem sido feito para trazer de novo a Williams "para o lugar que merece".

Quanto a objetivos para o próximo ano, Russell fala apenas em "recompensar a confiança" que a equipa deposita nele e fazer o seu "colega de equipa orgulhoso". Fala de Lewis Hamilton, claro, que na sua opinião é "o melhor piloto de todos os tempos".

A primeira corrida de 2022 não nos trará exatamente a estreia de Russell aos volantes de um Mercedes: o jovem substituiu Lewis Hamilton no GP Sakhir de 2020, quando o sete vezes campeão mundial estava infetado com covid-19. Foi 2.º na qualificação e teria vencido a corrida se a Mercedes não tivesse deitado tudo a perder numa paragem nas boxes completamente falhada, que atirou Russell para o 9.º lugar.

Já este ano, no GP Bélgica que acabou por não se correr devido à chuva torrencial em Spa, Russell garantiu o seu primeiro pódio, beneficiando do 2.º melhor tempo conseguido na qualificação na véspera.