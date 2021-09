Um português ultrapassou Sebastian Vettel: nomeou os vencedores de todos os GP realizados entre 1985 e 1996

Tudo aconteceu na emissão desta terça-feira, na qual Hugo Marcos, André Rodrigues e Francisco Melo analisaram os episódios mais quentes do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, durante o podcast do canal “CarOnlineTV”. Mais do que o sensacional regresso às vitórias de Ricciardo e da McLaren, ou do que o polémico acidente entre Verstappen e Hamilton, o protagonista da noite foi mesmo Francisco Melo.

Foi já na reta final da transmissão que Melo ultrapassou todas as expectativas, onde ao longo de 16 minutos conseguiu acertar nos vencedores de todos os GP entre 1985 e 1996. Comparativamente com isto, a façanha de Vettel, ao nomear todos os campeões do mundo de F1 desde 1950 até à atualidade, parece uma brincadeira de crianças.

“O Francisco sente-se confiante, depois da sua excelente prestação da semana passada, para dizer-nos todos os vencedores”, começou por introduzir o colega André Rodrigues.

“Sinceramente, sinto-me seguro entre 1985 e 1996”, afirmou Francisco Melo, também narrador da Eleven Sports. E tinha razões para estar, pois não só respondeu, como acrescentou informação adicional sobre as circunstâncias em que os pilotos venceram as provas.

Primeira pergunta, lançada por André Rodrigues: quem venceu o Grande Prémio de Portugal de 1996? “Fácil! Jacques Villeneuve, com a célebre ultrapassagem ao Schumacher por fora na parabólica”, respondeu prontamente Francisco Melo.

“E em 1997?” A pergunta tinha rasteira, mas o comentador não caiu. “Não houve Grande Prémio de Portugal. A sério que estão a fazer perguntas dessas? Façam lá perguntas mais difíceis”, exortou Francisco Melo.

“[GP de] Itália 88 também é fácil: foi dobradinha da Ferrari, com Gerhard Berger e Michele Alboreto”, despachou mais uma questão, enquanto arrumava mais umas quantas: “Spa 1987? Alain Prost. San Marino 1987? Nigel Mansell. Spa 1998? Primeira vitória da Jordan, com Damon Hill e Ralf Schumacher [em segundo lugar]. Suzuka 1988? Oh, Senna, fácil! Austrália 1987? Gerhard Berger. Grande Prémio da Europa de 1994? Michael Schumacher. Ímola 1991? Ayrton Senna”.

Incrédulo, o colega Hugo Marcos atira: “Esquece! Este gajo esteve a [decorar] isto tudo na noite de ontem”.

Enquanto isso, Francisco Melo não parava de debitar: “Grande Prémio de Espanha de 1996? Primeira vitória de Michael Schumacher na Ferrari. Canadá 1991? Última vitória do Nelson Piquet”.

“Pronto, este jogo é estúpido, não me interessa fazer mais”, sentenciou Hugo Marcos.

Mas Francisco Melo estava imparável e continuou. “San Marino 1985? Elio de Angelis. Detroit 1985? Keke Rosberg. Spa 1983? Alain Prost. Holanda 1985? Última vitória do Niki Lauda. Spa 1992? Primeira vitória do Michael Schumacher, básico!”

Veja o vídeo, impressionante, na íntegra.