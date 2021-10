Lewis Hamilton: “Há 40 mil empregos no automobilismo e apenas 1% é ocupado por pessoas negras”

A emissora "Radio 1Xtra" escolheu 29 “Personalidades para o Futuro”, no âmbito do Mês da História Negra e, entre eles, inevitavelmente, figura Lewis Hamilton, campeão do mundo de Fórmula 1 e ativista pela igualdade de direitos e oportunidades entre brancos e negros.

O piloto inglês tem aproveitado a projeção atingida — sete títulos de F1, o máximo conseguido até hoje, em igualdade com Michael Schumacher — para defender e promover o igual tratamento de pessoas de origem negra. Foi dele, por exemplo, a iniciativa de se ajoelhar antes de cada Grande Prémio, após o homicídio de George Floyd por um agente da polícia.

Mas Hamilton quer que o automobilismo tenha mais diversidade, com profissionais de várias origens étnicas nos múltiplos postos de trabalho que a modalidade exige, incluindo ao volante dos monolugares. Em suma, Hamilton não quer sobressair pela cor da sua pele, mas sim pelo seu desempenho — nesse aspeto, missão cumprida. “Apenas 1% dos 40 mil empregos no desporto automóvel são ocupados por negros ou pessoas de origem negra,” lamentou, porém, Hamilton à "Radio 1Xtra".

O piloto britânico de 36 anos é considerado, de forma unânime, um dos melhores de sempre. Para além dos títulos de campeão, Hamilton foi o primeiro a chegar às 100 vitórias em Grandes Prémios, o que aconteceu recentemente na Rússia. Ainda assim, o inglês diz: “Eu nunca quis ser lembrado como piloto. (…) Tudo bem se as pessoas me lembrarem como um bom piloto mas penso que a minha passagem pela F1 é verdadeiramente para impactar e ajudar pessoas”.

Lewis Hamilton tem neste momento projetos que vão muito além da Fórmula 1. Não é o caso da Hamilton Commission, criada com o intuito de lutar contra a desigualdade no desporto motorizado. “Juntei esta comissão para perceber verdadeiramente as barreiras existentes para que possamos ultrapassá-las. Podemos juntar pessoas e levá-las numa viagem que faça o desporto [a F1] ficar mais parecido com o mundo lá fora,” explica Hamilton.

Já a Mission 44 tem como objetivo doar, ao longo dos próximos anos, 20 milhões de libras a crianças desfavorecidas. E Hamilton criou ainda um esquema para que sejam contratados mais professores negros em áreas como ciência, tecnologia e matemática.