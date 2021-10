Max Verstappen parte na frente para o GP Estados Unidos

Jared C. Tilton/Getty

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a ‘pole position’ para o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, 17.ª prova da temporada, ao bater o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) por 0,209 segundos.

Verstappen fez a sua melhor volta em 1.32,910 minutos, roubando o primeiro lugar a Hamilton, que se viu relegado para o segundo posto. O mexicano Sérgio Perez (Red Bull) foi terceiro, a 0,224 segundos do seu companheiro de equipa.

Esta foi a 12.ª pole position da carreira de Verstappen, sétima desta temporada. Pela primeira vez desde 2014, não será um Mercedes a sair do primeiro lugar da grelha em Austin.

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que foi o quarto mais rápido da sessão, vai recuar cinco lugares na grelha e partir do nono lugar depois de ter sofrido uma penalização por ter mudado o motor do seu monolugar.

Assim, será o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a partir do quarto lugar, com o seu colega de equipa, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) logo atrás, em quinto.

Verstappen, que chega a esta prova com seis pontos de vantagem no campeonato sobre Hamilton, mostrou-se satisfeito com o resultado, pois “o público gosta destes despiques em pista”.

Já o britânico pediu “desculpa” aos seus mecânicos por ter perdido a ‘pole’ para o holandês.

O alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), o britânico George Russell (Williams) e o espanhol Fernando Alonso (Alpine) também trocaram de motor e caíram para os últimos três postos da grelha.

O GP dos Estados Unidos disputa-se no circuito de Austin, no Texas.