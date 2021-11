Hamilton com a cabeça bem fora da água: britânico vai partir na frente para a corrida de sprint no Brasil

Interlagos é um circuito tradionalmente favorável à Red Bull mas foi a Mercedes, ou melhor, Lewis Hamilton, a mostrar-se no início do fim de semana de competição.

O britânico arrasou na qualificação para a prova de sprint, que está de regresso neste GP Brasil - este ano renomado de GP São Paulo - ao bater consecutivamente Max Verstappen nas três sessões, deixando o neerlandês a 0,4s. Valtteri Bottas (Mercedes) partirá no terceiro lugar da grelha para a corrida de sábado.

Com uma unidade motriz renovada, que o vai fazer perder cinco lugares na grelha para a corrida principal de domingo, Lewis Hamilton sabia da importância de deixar Verstappen atrás de si esta sexta-feira. Porém, a grelha de partida para domingo só ficará definida com o resultado da corrida de sprint, o que poderá ainda baralhar as contas do sete vezes campeão mundial. Verstappen é neste momento líder do Mundial, com mais 19 pontos que Hamilton.

Desde o GP Hungria, no início de agosto, que Lewis Hamilton não agarrava a pole position.

Ainda com o embalo do 4.º lugar do México, Pierre Gasly foi a surpresa desta sessão de qualificação, ao terminar com o 5.º melhor tempo, atrás do Red Bull de Sergio Perez e à frente dos dois Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

A corrida de sprint, no sábado, dará 24 voltas ao circuito de Interlagos.