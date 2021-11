Hamilton conquista GP do Brasil: “Não tinha tanto apoio assim desde Silverstone. Que corrida”

O piloto inglês Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio do Brasil, em São Paulo, depois de começar na 10ª posição após penalizações.

O britânico, que tem Ayrton Senna como herói, chegou à meta 10''50 antes de Max Verstappen (Red Bull) e 13''58 do que o seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, que arrancou a corrida na primeira posição.

Sergio Perez (Red Bull) foi o quarto classificado, chegando antes de ambos os Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Hamilton era um homem feliz depois da vitória. "Estou tão agradecido pelo apoio incrível que tive durante este fim de semana. Não tinha tanto apoio assim desde Silverstone. Que corrida. A equipa fez um grande trabalho, o Valtteri fez um grande trabalho. Com as penalizações, foi o fim de semana mais difícil que já tive", admitiu o inglês.

"Tentámos tudo hoje e demos o nosso máximo. Foi muito divertido, mas no final tivemos falta de um pouco de velocidade", disse no final Verstappen, o líder do Mundial de Pilotos de Fórmula 1. "Ainda temos uma liderança decente, por isso hoje foi sobre limitação dos danos. Estou confiante de que voltaremos mais fortes nas próximas corridas."

Já Bottas dizia-se "desapontado" pelo desempenho na primeira volta da corrida. Apesar de tudo, estava satisfeito por esta tarde os Mercedes terem ganhado mais pontos do que a Red Bull.

Max Verstappen vai liderando o Mundial de Fórmula 1 com 332.5 pontos, à frente de Hamilton (318.5) e Bottas (203). No Campeonato de Construtores a Mercedes está na frente com 521.5 pontos, sendo que a Red Bull (510.5) mantém a esperança de alcançar os carros germânicos. A Ferrari fecha o pódio, com 287.5 pontos.