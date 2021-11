Arco-íris no capacete, cor púrpura na folha de tempos: Hamilton parte na frente para o GP Catar

Foi uma última volta perfeita: melhor tempo nos três setores, a cor púrpura a surgir em sequência, o Mercedes a voar, o capacete com a cores do arco-íris em destaque. Numa fim de semana em que é mais que um piloto, é um ativista pela liberdade que a comunidade LGBTQ+ não tem no Médio Oriente, Lewis Hamilton vai partir para o GP Catar na pole. Foi uma noite de sábado sem mácula para o britânico, que deixou Max Verstappen a 0,455s, uma enormidade para os parâmetros atuais da Fórmula 1.

Naquela que é a primeira viagem do campeonato ao circuito de Losail, o sete vezes campeão mundial juntou ainda mais um traçado à longa lista de pistas onde já conseguiu poles: são agora 31 circuitos. Depois de não ter sido o mais rápido em qualquer uma das sessões de treinos livres, Hamilton esteve sempre em controlo na qualificação. “É uma pista fantástica para pilotar, muitas curvas rápidas”, disse no final da sessão.

Mesmo num fim de semana em que, tal como no Brasil, a Mercedes está a dar boas indicações, o líder do campeonato, Max Verstappen, colocou o seu Red Bull em 2.º na grelha. A segunda linha terá Valtteri Bottas (Mercedes) e Pierre Gasly, que conseguiu manter o 4.º tempo mesmo depois de destruir a asa dianteira e o pneu direito frontal do seu AlphaTauri numa passagem mais selvagem por cima de um corretor - adivinham-se horas extra para os mecânicos da equipa.

Má notícia para a estratégia de Verstappen foi o desapontante resultado de Sergio Pérez, que nem sequer conseguiu ir ao Q3 e parte no domingo do 11.º posto, numa qualificação para o GP Catar que ficou ainda marcada pelas dificuldades sentidas pelas duas equipas que lutam pelo 3.º lugar nos construtores: a Ferrari e a McLaren, que apenas conseguiram colocar um piloto cada no Q3, Carlos Sainz e Lando Norris, respetivamente.

Em sentido contrário, a Alpine e a AlphaTauri mostraram grande à-vontade sob as luzes da pista de Losail. Fernando Alonso foi 5.º e o segundo carro francês, de Esteban Ocon, vai partir de 9.º. Já a AlphaTauri, além do 4.º melhor tempo de Gasly, terá ainda Yuki Tsunoda a partir de 8.º.

O GP Catar terá início no domingo, a partir das 14h de Lisboa.