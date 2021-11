“Tens que ser o mais inteligente”: Lewis Hamilton fala de Verstappen, das dificuldades da época 2021 e do próximo colega de equipa

O Mundial de Fórmula 1 de 2021 tem oferecido de tudo aos adeptos da modalidade. Pódios prováveis e improváveis, os heróis de hoje em dia e o regresso dos heróis de há uns anos, carros do fundo da tabela na frente da corrida e carros dos primeiros classificados a descer de posição. Mas o mais importante é que lhes tem oferecido uma das lutas pelo título mais renhidas dos últimos anos.

De um lado está o veterano Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, e do outro está Max Verstappen, em busca do seu primeiro título mundial. Os dois protagonizaram alguns dos melhores e piores momentos da época e, em entrevista ao website The Race, o piloto britânico fez a sua análise de alguns dos momentos mais complicados.

Em três das muitas vezes que os pilotos competiram wheel-to-wheel, Hamilton tomou a decisão de recuar para evitar o contacto, uma vez que sentiu que “não ia resultar".

"Mas obviamente ele quase nos empurrou para fora da pista”, considerou. Mas houve também momentos em que os pilotos acabaram por colidir - GP de Itália e do Reino Unido. Foi sobre a situação em Silverstone que Hamilton se mostrou sem arrependimentos.

“Em Silverstone, por exemplo. Vejam as filmagens. A minha roda da frente estava ao lado da roda da frente dele, não é que a minha roda estivesse ao lado da roda traseira dele ao entrar. Nesse cenário, se eu tivesse feito a abordagem [que Max fez no Brasil], por exemplo, apenas acelerasse e saísse da pista e depois mantivesse a posição, qual teria sido o cenário? Ter-se-iam debruçado sobre as regras lá?”, questionou o piloto.

Chris Graythen/Getty

Ainda assim, Hamilton garante não se considerar demasiado grande ou bem-sucedido para não “ter de recuar e lutar mais um dia”. O piloto considera que há momentos em que esse caminho é o único possível. E garante: “Tens que ser o mais inteligente”.

“Por vezes perde-se pontos ao fazê-lo, com certeza, mas não se trata apenas de mim. Tenho 2 mil pessoas atrás de mim e através dessa decisão egoísta que poderia tomar - 'Não, vou manter a minha posição e não terminar' - iria custar a toda a minha equipa potenciais bónus no final do ano, todo o trabalho árduo que têm de fazer, os danos do carro. Também estou consciente dessas coisas”, disse.

Em relação a Verstappen, os conflitos parecem ficar dentro da pista. Tirando o dia da corrida em Silverstone, quando o neerlandês recorreu às redes sociais para acusar o rival de ser desrespeitoso, nunca pareceu existir uma má relação entre os dois. Hamilton prevê, aliás, um bom futuro na modalidade para Max.

“Sei que ele é super-rápido, e ficará cada vez mais forte à medida que amadurecer. O que ele sem dúvida fará. Olhem para mim quando tinha 24, 25 anos. Caramba, os erros que eu estava a cometer naquela altura. Eu tinha a velocidade, mas estava a passar por muitas experiências diferentes fora do carro e também o estar na ribalta. Acho que não fiz tudo bem na altura, por isso não uso isso contra ninguém”.

Além de Verstappen, houve outra fonte de dificuldade esta época para o britânico. É que o carro da sua equipa nem sempre se apresentou na melhor forma.

“Estou geralmente muito satisfeito com o meu empenho e o meu desempenho. Diria que tenho estado mais empenhado do que alguma vez estive. O que tenho notado este ano é que o carro tem sido muito, muito difícil”, afirmou.

O piloto recordou a batalha com a Ferrari, em 2017, quando Toto Wolff, chefe de equipa da Mercedes, se referiu ao monolugar como “a diva”, dadas as dificuldades que iam surgindo. “Este é uma diva monstruosa”, garantiu Hamilton sobre o carro de 2021.

“Tem sido mais difícil colocar o carro no set-up certo. E quando isso não se consegue, limita-se o seu potencial. Portanto, não sou capaz de maximizar a minha capacidade através da configuração não estar no sítio certo, e tem sido muito, muito difícil levá-lo ao sítio certo”, disse Hamilton, realçando que no Brasil conseguiu, finalmente, ter o carro como realmente queria.

Lars Baron/Getty

E como se tudo isto não bastasse, há ainda o facto de que esta é mais uma temporada em época de pandemia para a Fórmula 1.

“Eu diria que a maior pressão tem sido a pandemia”, considerou Hamilton. “No ano passado foi tudo compactado, certo? Embora esse semestre tenha sido difícil, este é o ano inteiro, por isso diria que este ano foi pior. Em alguns lugares estão a relaxar as restrições e depois é fácil baixar a guarda e arranjar problemas. A minha interação social é diferente de como era no passado, porque manténs a distância de todos, susténs a respiração à volta de todos”.

“Quero mesmo vê-lo a ter sucesso”

As próximas duas corridas vão determinar se Hamilton termina de novo o ano como campeão mundial, se chega ao oitavo título da sua carreira. Mas algo que já está determinado é o seu futuro.

A decisão de continuar na modalidade por mais duas épocas já foi tomada há algum tempo, mas o desempenho no GP do Brasil, em que recuperou 25 posições ao longo do fim de semana, “ajudou a solidificar” a sua decisão.

“Há 10 anos que estou com esta equipa e um dos meus amigos enviou-me uma mensagem no outro dia e disse: ‘Tens aqui 2 mil pessoas inspiradas’. E eu disse: 'Uau, se ainda consigo, após 10 anos, inspirar 2 mil pessoas, então estou no lugar certo e ainda mereço o lugar que tenho'. É uma boa sensação”.

ANDREJ ISAKOVIC

Determinado está também que a partir da próxima época Hamilton terá um novo colega de equipa, o também britânico George Russell.

“Já viram que o George é extremamente respeitoso. É um jovem super talentoso e penso que já existe um enorme respeito e que temos um bom equilíbrio neste momento. Mas ele vai querer ser rápido, vai querer aparecer e ganhar, e fazer todas aquelas coisas que se fazem quando se tem um novo papel. Lembro-me em 2007, contra o [Fernando] Alonso. Claro que o queria vencer na primeira corrida, por isso aprecio e espero que o George tenha essa mentalidade, caso contrário não é um vencedor, sabes?”

Ainda assim, essa já não é a mentalidade de Hamilton, que para o jovem colega só deseja que seja bem sucedido e que seja o próximo piloto britânico a chegar ao topo da modalidade.

“Mas eu estou num lugar diferente. Quero mesmo vê-lo a ter sucesso. Vai haver um ponto em que não vou continuar no desporto e ele é meu colega de equipa e vai ser o próximo britânico que eu quero ver a ganhar um campeonato mundial”, afirmou.

Até que esse dia chegue, Hamilton espera conseguir “ter uma influência positiva na forma como ele se comporta dentro da equipa”, concluiu.