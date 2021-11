Da poluição à luta pelo ambiente? Ross Brawn acredita que sim: “Trata-se de mostrar que a Fórmula 1 pode fazer a diferença na sociedade”

A Fórmula 1 foi sempre uma modalidade que em muito contribuiu para o problema que o planeta enfrenta a nível do clima. Sendo assim, os grandes níveis de poluição acabaram por dar à competição uma imagem negativa, nesta que é uma época em que a emergência climática é cada vez mais urgente.

Mas continuará a categoria-rainha no caminho errado? Ross Brawn, diretor geral da Fórmula 1, considera que não.

Brawn acredita que a modalidade não pode ignorar estes problemas e por isso tem vindo a transformar-se num espaço onde se encontram soluções para as questões ambientais. Sendo assim, ainda que seja necessário muito para que se consiga fazer a diferença, considera que a Fórmula 1 já merece ser vista de outra forma.

“Todas as pessoas que pensam estão preocupadas com as alterações climáticas. Eu estou preocupado, os meus engenheiros estão preocupados. É algo que não podemos ignorar. Seria muito gratificante para a F1 demonstrar a tecnologia que podemos levar por diante para contribuir para a redução dos gases com efeito de estufa”, afirmou Brawn ao 'The Guardian'.

E garantiu: “Nós temos um mantra: um fã de F1 deve orgulhar-se de ser um fã de F1. Não se trata apenas da excitação na pista, mas de mostrar que a F1 pode fazer a diferença na sociedade. Todos nós sentimos genuinamente isso”.

Marco Canoniero

Todas as temporadas, a modalidade emite cerca de 256,000 toneladas de dióxido de carbono. Foi com o objetivo de alterar esse número que, em 2019, a Fórmula 1 se comprometeu em diminuir o seu impacto ambiental nos seguintes 10 anos. A partir do relatório publicado, soube-se que 45% do carbono é proveniente do transporte aéreo, marítimo e rodoviário necessário para que toda a infraestrutura chegue aos quatro cantos do mundo. Outros 27,7% têm origem no transporte de pessoal, promotores e parceiros. Uma vez que estes pontos podem ser reduzidos, mas não totalmente eliminados, a Fórmula 1 comprometeu-se a compensá-los com a plantação de árvores e tecnologia de captura de carbono.

Uma das medidas que terá impacto já num futuro próximo está relacionada com um combustível mais sustentável. A partir da próxima temporada, serão utilizados 10% de combustível sustentável, sendo que em 2025 essa percentagem estará nos 100%.

Mas para alguns todo este processo está a ser muito lento. Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, foi um dos que já questionou o facto de o seu desporto não estar a atuar de uma forma mais radical: “Estas grandes empresas que têm muito dinheiro e podem definitivamente fazer a mudança acontecer mais rapidamente, mas não é a sua prioridade número 1. Até que exista um ponto em que se torna a prioridade número 1 para os governos e para o mundo, então vai continuar a ser um slow-burner (processo lento)”.

Brawn tem uma certeza e é de que a Fórmula 1 não pode mudar qualquer política governamental. O que pode é ajudar com algumas alternativas. No que ao combustível para os automóveis diz respeito, por exemplo.

“Os engenheiros de uma equipa de F1 são muito egoístas, não desperdiçam nem um grama de energia em nada que não seja fazer o carro andar mais depressa. Se lhes lançarmos um desafio em torno deste objetivo de combustível sustentável, eles vão-se esforçar ao máximo quando souberem que isso lhes dará uma potencial vantagem competitiva”, explicou.