Morreu Sir Frank Williams, o último grande patriarca da Fórmula 1

Foi durante mais de 40 anos uma figura omnipresente nas garagens da Fórmula 1. Sir Frank Williams foi o último resistente, a última sociedade unipessoal da Fórmula 1, o último grande proprietário/construtor de uma disciplina que é, por estes dias, um conjunto de grandes companhias, sem lugar para sonhos de um homem só, em nome próprio e de uma família.

O fundador da Williams, equipa que teve a sua primeira entrada no Mundial de Fórmula 1 em 1977 e hoje ainda por lá continua, embora daquela Williams só mantenha o nome - porque há nomes que não se podem apagar - partiu este domingo, aos 79 anos, rodeado da família, depois de ser hospitalizado na sexta-feira.

Nascido em South Shields, no norte de Inglaterra, em 1942, Frank Williams chegou à Fórmula 1 com a Frank Williams Racing Cars, em 1969, mas seria a sua segunda tentativa, com a Williams, que o tornaria numa da figuras míticas da disciplina das últimas décadas. A equipa inicialmente competiu com o chassis da March, em 1977, começando a construir os próprios carros no ano seguinte.

O período dourado aconteceu nas décadas de 80 e 90, quando a Williams conquistou sete títulos de pilotos e nove de construtores. O australiano Alan Jones foi o primeiro campeão pela Williams, em 1980, e o último foi Jacques Villeneuve, em 1997. É uma das poucas equipas com mais de 100 vitórias na Fórmula 1 (114). No final da década passada, a escuderia entrou em declínio financeiro e de resultados, numa fase em que Frank Williams já se encontrava afastado da atividade diária da equipa - mantinha-se como diretor, mas desde 2013 que a gestão da equipa estava a cargo da filha, Claire Williams.

Clive Mason

Face aos problemas financeiros que têm mantido a Williams como uma das equipas da cauda do pelotão nas últimas temporadas, a família vendeu a companhia em 2020, afastando-se em definitivo das boxes da Fórmula 1, embora os novos proprietários tenham mantido a designação Williams Racing.

A notícia da morte de Sir Frank Williams, que desde 1986 se deslocava numa cadeiras de rodas depois de um quase fatal acidente de viação, foi avançada pela equipa e pela Fórmula 1, que através do seu CEO, Stefano Domenicali, estendeu as condolências pela partida de uma figura marcante para a história da Fórmula 1, um homens que construiu campeões e que foi ainda o último patrão de Ayrton Senna, que morreu num carro da equipa no fatídico GP São Marino de 1994, acontecimento que abalou profundamente Williams.

“Esta manhã, Claire Williams telefonou-me informando-me da triste notícia que o seu querido pai, Sir Frank Williams, tinha morrido”, escreveu Domenicali numa curta declaração. “Ele era um gigante do nosso desporto, que ultrapassou os maiores desafios na vida e que batalhou todos os dias para ganhar na pista e fora dela. Perdemos um membro muito amado e respeitado da nossa família da Fórmula 1 e vamos sentir muito a sua falta”.

George Russell, um dos atuais pilotos da Williams, expressou através das redes sociais que, mais que um patrão, perdeu “um mentor e um amigo para todos os que fizeram parte da Williams Racing”.

“Sir Frank era um ser humano genuinamente maravilhoso e vou sempre lembrar-me das gargalhadas que partilhámos”, escreveu ainda o jovem piloto, que na próxima temporada vai correr na Mercedes.

A McLaren, durante largos anos rival da Williams na luta pelo título, destacou a sua “paixão e compromisso”, lembrando que a sua perda será “sentida por toda a gente na Fórmula 1 e para lá da Fórmula 1”.

Sir Frank Williams era cavaleiro da coroa britânica desde 1999 e recebeu também a Legião de Honra da parte de França, pelo sucesso alcançado de mão dada com motores da Renault, com os quais venceu cinco campeonatos do mundo.