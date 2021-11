Um ano depois, Romain Grosjean recorda o acidente que chocou a Fórmula 1: “A certa altura quase aceitei que estaria morto”

“Estão todos bem?”

“Ele já saiu?”

“Diz-me que ele está bem, por favor!”

A dada altura da corrida eram apenas estas as questões que se ouviam nas mensagens trocadas entre pilotos e engenheiros. O Grande Prémio era no Bahrain, o dia era 29 de novembro de 2020 e o momento foi aquele em que, na sequência de um acidente, o carro de Romain Grosjean, na altura piloto da Haas, começou a arder.

Nada indicava que Grosjean e Daniil Kvyat iriam estar por perto ao longo da corrida. As nove posições que os separavam seriam, à partida, suficientes para manter os monolugares da Haas e da AlphaTauri separados. Mas a verdade é que um mau início de corrida para Kvyat acabou por colocá-los no mesmo lugar, à mesma hora. E foi quando Grosjean tentou evitar um aglomerado de carros, que mudou de direção e apanhou o piloto da AlphaTauri de surpresa.

A roda traseira do Haas fez contacto com a frente de Kvyat, o que fez com que Grosjean fosse a 221 km/h em direção aos rails de proteção da curva 3 do circuito de Sahkir. Logo a seguir, transformou-se numa bola de fogo.

O acidente que fez lembrar a Fórmula 1 de outros tempos contou com um herói dos tempos modernos para evitar o pior: o halo (proteção colocada na parte de cima do cockpit). Mas quem realmente salvou o dia foi o próprio piloto e a rápida atuação da equipa médica, marshals e bombeiros.

Esta segunda-feira, um ano depois do acidente, foi a Nico Rosberg que o piloto francês contou como conseguiu sair do monolugar em chamas, o que lhe passou pela cabeça durante os 27 segundos que esteve no meio do fogo e o que mudou na sua vida.

“Surpreendentemente, o impacto para mim não foi assim tão mau. Desapertei o cinto de segurança, estava pronto para saltar para fora do carro e depois estava preso. Pensei: ‘Vou esperar, eles vêm ajudar-me’. Depois percebi que havia fogo... ‘agora não posso esperar'. Tentei saltar e saltar para fora, apercebi-me que estava completamente preso e percebi que a situação não era boa”, recorda o piloto francês, numa entrevista publicada no canal do Youtube de Rosberg.

Foi neste momento, depois de perceber que estava preso, que Grosjean começou a pensar que talvez já não saísse dali com vida: “Para mim, estava a 5 ou 10 segundos de estar morto. Eventualmente pensei nos meus três filhos e disse ‘não, não os posso deixar sem o pai’ e foi aí que encontrei a última energia para conseguir encontrar uma solução para saltar para fora do carro”.

O piloto recorda-se de sentir as mãos a arder e de estar obrigado a manter as mãos no fogo, uma vez que seria o único apoio que tinha para conseguir dar o impulso para sair do carro. O pé preso exigiu toda a força de Grosjean, que acabou por se conseguir soltar e fugir do fogo. O momento ainda hoje é chamado de ‘milagre da Fórmula 1’.

“O meu pé ficou preso e eu estava a puxar a perna com tanta força que até o meu tornozelo podia ter ficado ali. Não me importava, eu só queria estar fora do carro. Eventualmente consegui e aquele momento em que soube que estava fora foi como que o melhor momento da minha vida. Porque ia viver”, afirmou.

Dan Istitene - Formula 1

Por mais assustador que tudo possa parecer, o piloto garantiu não ter sentido medo. Mas recorda-se de um outro sentimento, que tem ainda hoje alguma dificuldade em explicar.

“A certa altura quase aceitei que estaria morto. É uma sensação bastante estranha e é algo que tive de trabalhar com o meu psicólogo. As pessoas dizem que se vê a vida toda, eu não vi nada disso, eu vi paz e o corpo meio que relaxa. É uma sensação muito estranha, não desejo que ninguém a experimente, mas torna-nos 100 ou 1000 vezes mais fortes”, disse.

O choque de ter passado pela situação levou o piloto a procurar acompanhamento psicológico, mas a nível físico continua também a ter que lidar com o acidente diariamente. A mão esquerda de Grosjean é a marca mais visível do ocorrido.

“A [mão] direita está boa, a esquerda está um pouco menos boa. Quase consigo viver normalmente. Não consigo lidar com o frio, não posso expor [a mão] ao sol durante dois anos, por isso preciso de protetor solar e luvas, é doloroso 23 horas por dia, preciso de fazer exercícios de reabilitação a cada 10 minutos só para não perder a mobilidade. Não é agradável, mas tenho as minhas duas mãos, posso conduzir carros, posso acarinhar e brincar com os meus filhos e isso é o que importa”, disse.

Segunda vida

Para o piloto francês há uma vida antes do dia 29 de novembro de 2020 e uma outra depois.

“Não se pode passar por uma experiência como esta e ser o mesmo. Nós tomamos a vida como certa, mas ela pode passar muito rapidamente”, garantiu Grosjean.

Em tom de brincadeira, o piloto recorda um momento durante a sua recuperação, quando ainda estava a tentar participar na última corrida da época, que prova que as suas prioridades e a forma como olha para as coisas mudou.

“A dada altura, até a minha mulher ficou preocupada. Depois do acidente, estava a jogar ténis de mesa com o meu treinador no Bahrein, quando estava a tentar voltar para [o Grande Prémio de] Abu Dhabi. Voltámos à sala e ela disse 'quem ganhou?' e eu disse 'não sei, não jogámos por pontos'. Ela ficou preocupada porque eu nunca joguei para não ganhar”, recordou.

A nível profissional também notou algumas mudanças. Ainda que continue a competir a nível profissional, Grosjean considera importante não se esquecer do lado divertido da modalidade. Para o piloto, isso é algo que acontece a muitos profissionais e que aconteceu consigo durante os anos de Fórmula 1. Ainda assim, não estava pronto para deixar o desporto.

“Eu adoro corridas. Mesmo na minha cama de hospital, a primeira missão foi tentar voltar para o carro em Abu Dhabi”, confessou o piloto. “Nunca pensei em desistir. E muita gente teria compreendido, teria sido quase normal, mas nós [pilotos] não somos normais. Somos construídos para sermos campeões, para sermos corredores, para sermos competidores”.

Stacy Revere

O piloto seguiu a sua carreira na IndyCar Series, onde compete pela equipa Dale Coyne Racing. Na sua temporada de estreia, terminou na 15.ª posição, com um total de 272 pontos. E não pretende parar por aqui.

“Com a Fórmula 1, para mim o capítulo está virado, estou feliz com o que fiz, não me arrependo de nada, mas com os desportos motorizados... Não sinto que acabou e se parasse agora sentiria sempre algo não tão positivo”, confessou.