O Sr. Simpático que há em Lando Norris pode estar prestes a acabar

Ser uma figura dinossauresca da Fórmula 1 não valida, por si só, que toda a palavra, frase ou ideia proferida seja carregada de substância à nascença, magicamente com o direito de fazer sentido apenas por vir de quem vem. Frank Williams era peça de mobília mítica da reinante classe automóvel antes e depois de um acidente em França, com ele ao volante, em 1986, o deixar tetraplégico, condenado a vidrar-se nos ecrãs numéricos do paddock, a perigar-se ainda mais para quem competia contra ele segundo a lógica de Ron Dennis, o fundador da McLaren.

Disse o também britânico que Frank Williams ficava “ainda mais perigoso”, a partir desse momento “tudo o que podia fazer com o seu tempo é pensar”. Do corpo preso a uma cadeira de rodas, mas da mente sónica, intocável no engenho, sairia anos mais tarde uma consideração sobre quem a figura do piloto, de quem escolhe acelerar-se rumo a um possível abismo da vida que toca no ponto por talvez ter tanto de genérica, quanto de precisa.

“Os melhores deles são pessoas focadas, motivadas, ousadas, não aceitam ser segundos e imensamente competitivos. É isso que os faz bons — porque são uns sacanas.”

Contorcionar o caráter na direção de laivos menos amigáveis e mais matreiros não faz um piloto de Fórmula 1, nunca o fará sozinho e nem Frank Williams, falecido no domingo aos 79 anos, será a última pessoa a defender a tese de que há sempre uma pitada de sacanice dentro de qualquer homem com títulos conquistados na modalidade onde todos são rapidíssimos e distinguíveis, muitas vezes, por uma questão de centésimos de segundo. Apesar dos tenros 22 anos, Lando Norris perceberá esta lógica.

Ele é o bom rapaz que ainda se agarra à consola para virtualmente conduzir um carro e competir, online, contra não importa quem; é constante a responder aos fãs e admiradores que o contactam nas redes sociais; é das caras mais sorridentes e dos faladores mais expansivos na “Drive to Survive”, a série televisiva que ressuscitou o interesse das massas pela Fórmula 1; e o inglês é não raras vezes visto na cavaqueira com outros pilotos da vanguarda, tão novos quanto ele, todos a irem contra a arcaica noção de que não pode haver sorrisos quando se compete no máximo.

Eles estão “ainda numa fase amigável”, admite Lando Norris, “porque nunca” correram verdadeiramente “uns contra os outros”. À “BBC”, o piloto da McLaren falou “do ponto” rebuçado do convívio com George Russell (Williams), Charles Leclerc (Ferrari) ou Alex Albon (regressará à F1 no próximo ano, à Williams), no qual “há muitos elogios e conversa”, mas lembrando que “tudo isso muda quando nos tornamos competitivos uns contra os outros”. A noção parece acompanhar Norris em pista.

Quando restam duas corridas para embrulhar o 2021 da Fórmula 1, o inglês vai no quinto lugar da classificação. Compreensivelmente atrás dos Mercedes e Red Bull e espantosamente à frente dos Ferrari em pontos, Lando Norris tem quatro pódios este ano (incluindo um 2.º lugar no Grande Prémio de Itália) e uma pole position conseguida na Rússia, onde um erro de julgamento que adiou uma ida às boxes no advento de uma chuva torrencial o impediu de chegar à primeira vitória numa corrida.

Lando Norris disse à “BBC” já estar de pazes feitas com a desilusão. “Fiquei devastado, mas acho que já o ultrapassei. Tomámos uma má decisão e não estou arrependido, fiz o que me pareceu o melhor na altura. Se não tivesse chovido mais, tenho 99.999% de certeza que teria ganhado a corrida”, garantiu Norris, que farejou o cheiro da glória sem a conseguir provar, já demonstrada que estava a sua rapidez em relação a Daniel Ricciardo. O companheiro da McLaren tem oito corridas ganhas no currículo, mas o inglês tem sido, em média, 0.239 segundos mais rápido do que o australiano.

Parte da entrevista de Norris à cadeia de televisão britânica discursa sobre a competição interna com Ricciardo, as vantagens de o ter como bitola a superar e a amistosa relação que há entre os prováveis pilotos com o sorriso mais fácil de ser avistado na Fórmula 1. Não parecem, de todo, haver sacanice entre ambos, nem deles para outros aceleradores humanos do paddock, que se saiba. Mas, caso os 22 anos do inglês em breve ascendam a um patamar onde o australiano esteve, em tempos, ele garante que isso mudará.

Porque Lando Norris já fala que andará à bulha nas velocidades com Lewis Hamilton ou Max Verstappen, quando chegarem os dias em que as discussões em seu redor serão acerca de vitórias e pole positions e não apenas sobre pontuar. E essa perspetiva está bem perto no ideário do piloto inglês: “Se, de repente, entrarmos no próximo ano, [estiver] no meio do campeonato e formos eu, o Max e o Lewis, não acho que haverá tanto do ‘Mr. Nice Guy’”, assegurou o piloto da McLaren, querendo fugir à imagem de senhor simpatia que não é de agora.

Frank Williams não o disse, mas di-lo o inglês: “É simplesmente assim que as coisas funcionam”.