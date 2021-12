Max Verstappen ou Lewis Hamilton? Não será fácil, mas calculadora diz que neerlandês pode ser campeão já no Grande Prémio da Arábia Saudita

O Mundial de Fórmula 1 está a chegar ao fim e desta vez a calculadora é imprescindível. Mas como em Portugal qualquer adepto já tem uma especialização em fazer contas para competições desportivas, estas não serão muito complicadas.

A duas corridas do final - Arábia Saudita e Abu Dhabi - Max Verstappen está na primeira posição com 351.5 pontos e Lewis Hamilton em segundo com 343.5. Entre os dois candidatos ao título há uma diferença de oito pontos, o que deixa em aberto a possibilidade de Verstappen vencer a competição já no penúltima corrida.

Com um máximo de 26 pontos disponíveis para uma vitória, incluindo um ponto extra entregue pela volta mais rápida, Hamilton consegue impedir a vitória de Verstappen ao terminar no quinto lugar ou mais a cima, independentemente do lugar em que o rival termine.

Sendo assim, a margem é pequena, mas é possível que a Fórmula 1 conheça o campeão do ano 2021 já no próximo domingo. Verstappen vence se um destes quatro cenários se verificar:

Se vencer a corrida com volta mais rápida (26 pontos) e Hamilton terminar em sexto lugar (8 pontos) ou mais a baixo;

Se vencer a corrida sem volta mais rápida (25 pontos) e Hamilton terminar na sétima posição (6 pontos) ou mais a baixo;

Se ficar em segundo lugar com volta mais rápida (19 pontos) e Hamilton terminar em 10.º (1 ponto) ou mais a baixo;

Se ficar em segundo lugar sem volta mais rápida (18 pontos) e Hamilton terminar a corrida fora das 10 primeiras posições, ou seja, não pontuar.

Qualquer outra combinação de resultados leva a decisão do título para Abu Dhabi.

Em nenhum cenário o piloto inglês consegue vencer o seu oitavo título de campeão mundial antes da última corrida da época, mas o resultado que o deixa mais próximo da conquista histórica é a soma dos 26 pontos da vitória com volta mais rápida na Arábia Saudita. Caso isto aconteça e Verstappen termine em 2.º, os dois pilotos chegariam à última corrida empatados a nível de pontos e venceria quem conseguisse ficar na frente do rival na última prova.

Neste cenário de 'winner-takes-all', a probabilidade de Verstappen e Hamilton terminarem nas duas primeiras posições e decidirem o título com a diferença de pontos que há entre os dois lugares é bastante grande. Mas há ainda a possibilidade de a volta mais rápida assumir aqui o papel de protagonismo na luta pelo título.

Dependendo do lugar em que os dois pilotos estejam, o título pode vir a ser decidido pelos pilotos que nem estão na luta. Isto é, os colegas de equipa. Ao longo da época tem sido clara a estratégia da Mercedes e da Red Bull de fazer um pit-stop extra com Valtteri Bottas ou Sergio Pérez para que estes consigam tirar o ponto da volta mais rápida a Verstappen ou Hamilton, respetivamente. A possibilidade de isto acontecer está a deixar alguns adeptos da modalidade descontentes.

O que vai acontecer, ou não, ainda não sabemos. O que sabemos é que se por um lado Verstappen chega às últimas corridas com vantagem, por outro tem ficado claro que o monolugar da Mercedes está com um ritmo mais rápido, olhando para as corridas do Brasil e Catar, o que deixa tudo em aberto.

No que ao mundial de construtores diz respeito, a probabilidade de o título ser entregue no próximo domingo é ainda mais pequena, uma vez que neste momento a Mercedes tem uma vantagem muito curta em relação à Red Bull. São apenas cinco pontos que separam as duas equipas.