F1 na Arábia Saudita: Hamilton critica leis que afetam a comunidade LGBTQ+ e Vettel organizou uma corrida de karting só para mulheres

Quando se trata de alertar para os diversos problemas que o mundo enfrenta, a Fórmula 1 não deixa de responder à chamada. Mais concretamente, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel não deixam de o fazer. Seja para dar voz a grupos que continuam a ver negados os seus direitos ou para dar o alerta para a emergência climática, os ‘suspeitos’ são sempre os do costume.

No primeiro dia do Grande Prémio da Arábia Saudita, dedicado às conferências de imprensa, os pilotos já se manifestaram em relação às políticas do país que põem em causa os direitos humanos de cada um.

“Se me sinto confortável aqui? Eu não diria que sim”, garantiu Hamilton aos jornalistas. “Mas estar aqui não é uma escolha minha, a modalidade tomou essa decisão. Quer esteja certo ou errado, enquanto aqui estamos, sinto que é importante que tentemos sensibilizar as pessoas”.

A Fórmula 1 está na Arábia Saudita para a realização da penúltima corrida do Mundial, no novo circuito da cidade de Jeddah. O evento tem sido alvo de críticas de diversos grupos defensores dos direitos humanos, que consideram que o país o está a usar como manobra de distração para tudo o que acontece para lá das câmaras.

“Como disse na última corrida [no Qatar], sinto que o desporto e nós temos o dever de tentar ajudar a sensibilizar para certas questões que vemos, particularmente sobre os direitos humanos nestes países a que vamos”, explicou o piloto britânico.

Hamilton já fez saber que irá voltar a usar o capacete com a bandeira do arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQ+, de forma a apoiar um grupo de pessoas que na Arábia Saudita não se podem casar, uma vez que o casamento entre pessoas do mesmo género é proibido por lei.

“Voltarei a usar aqui e na próxima corrida [em Abu Dhabi], porque isto é um problema. A lei, se alguém quiser tirar algum tempo para ler o que a lei é para a comunidade LGBTQ+, é aterrorizante. Há mudanças que precisam ser feitas”, afirmou.

Dan Istitene - Formula 1

O sete vezes campeão do mundo deixa ainda algumas questões sobre as mudanças que já foram implementadas no país, como a decisão de deixar as mulheres conduzir, tomada em 2018: “Será que está realmente em vigor [essa mudança na lei]? Porque é que algumas das mulheres ainda estão na prisão por terem conduzido há muitos, muitos anos? Há muitas mudanças que precisam de acontecer e penso que o nosso desporto precisa de fazer mais".

Nem todas as questões de Hamilton têm resposta, mas a verdade é que esta quinta-feira houve um grupo de mulheres que conduziu na Arábia Saudita.

Sebastian Vettel organizou uma corrida de karting só para mulheres com a intenção de abordar os problemas do país pelo lado positivo, em vez de se “focar apenas no negativo”.

“Temos tanta atenção nos exemplos negativos quando se trata de lacunas de certos países no que diz respeito talvez aos direitos humanos e outras coisas, mas eu tento realmente pensar nos aspetos positivos. Por isso organizei o meu próprio evento de karting #RaceForWomen. Tínhamos um grupo de sete ou oito raparigas e mulheres na pista”, explicou o piloto a um grupo de jornalistas.

O objetivo do piloto passou por transmitir um pouco da sua experiência de vida e, principalmente, na pista, assim como fazer algo para aumentar a confiança do grupo de mulheres.

“Algumas delas tinham carta de condução, outras não, algumas eram grandes entusiastas de F1, outras não tinham nada a ver com Fórmula 1 ou com corridas até hoje”, explicou Vettel. “Era uma boa mistura de mulheres de diferentes origens e um grande evento, todas estavam extremamente felizes. E eu estava muito inspirado pelas suas histórias e pelo positivismo em relação à mudança no país”.

Vettel confessou o quanto gostava de conseguir “mudar as coisas de um dia para o outro”, mas também realçou que não pode ser ele a julgar o que está certo ou errado. Por enquanto, o foco do piloto é passar uma mensagem positiva e conseguir criar um ambiente em que todos se sentem inspirados.

“Sinto que não chegamos a lado nenhum apenas sendo tão negativos, porque, no final, entristece-nos. Muito mais inspirador é destacar os [lados] positivos, ouvir aqueles que foram tocados e cuja vida foi melhorada. E ver hoje estas mulheres, a confiança que tinham, talvez numa área que é dominada pelos homens quando se trata de conduzir ou de competir... dar-lhes a oportunidade penso que tem sido ótimo”, concluiu.