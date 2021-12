Lewis Hamilton partirá à frente de toda a gente na corrida que pode decidir o título mundial de F1

As hipóteses de haver um campeão mundial de Fórmula 1 coroado já este domingo brincam às probabilidades, assim de antemão parece ser tudo mais matéria de algo que é possível do que provável, mas a prudência é a maior comedora de palavras quando se ousa flirtar com uma bola de cristal. Porque, num instante, podem acontecer coisas como a sucedida com Max Verstappen, este sábado.

Durante a qualificação e na última volta ao circuito da Arábia Saudita, o piloto neerlandês que vai com 351.5 pontos no mundial teve um acidente, chocou com a parede da pista e não pôde tentar melhorar o tempo que seria suficiente para arrancar do terceiro lugar da grelha, que já lhe vai dificultar as matemáticas em relação a quem o persegue com 343.5 pontos.

Esse é Lewis Hamilton, o constante foragido a quase todas as almas que na última década se aventuraram na Fórmula 1 e que garantiu a 103.ª pole position na carreira (a quinta esta época) para zarpar da melhor posição possível que lhe permita adiar a atribuição do título até ao derradeiro Grande Prémio.

Para o conseguir, bastará que termine na sexta posição final caso Verstappen ziguezagueie forma de ganhar a corrida com a volta mais rápida — ou que faça um sétimo lugar com o seu Mercedes (e o capacete com as cores da bandeira LGBTQIA+) se o neerlandês da Red Bull cantar vitória.