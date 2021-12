No meio da guerra dentro e fora da pista, Hamilton pode fazer o que nunca foi feito: superar Schumacher e tornar-se no maior campeão da F1

No próximo domingo, em Abu Dhabi, muita coisa estará em jogo no que ao Mundial de Fórmula 1 diz respeito. Mas há uma coisa que apenas Lewis Hamilton pode conquistar: o histórico oitavo título de campeão mundial.

A estreia de Hamilton na categoria-rainha deu-se em 2007, mas esta história começou muito antes disso. Em 1995, com apenas 10 anos, após vencer dois troféus numa cerimónia de prémios, o piloto dirigiu-se a Ron Dennis, na altura chefe de equipa da McLaren, e disse-lhe: "Olá, Sr. Dennis, sou Lewis Hamilton e um dia gostaria de correr pela sua equipa”. Pediu-lhe um autógrafo e o seu contacto e recebeu de Dennis a mensagem: “Liga-me daqui a nove anos”.

Passaram apenas três anos para que a chamada fosse feita e quem ligou foi o próprio chefe de equipa. Dennis apresentou a Anthony Hamilton, pai de Lewis, uma oferta de apoio financeiro à carreira do filho, com a condição de que este continuasse a ter boas notas na escola. As dificuldades financeiras da família acabaram por aumentar a pressão para que o piloto fosse bem sucedido, de forma a satisfazer as expectativas e investimento que a equipa colocou sobre si.

Mas se há coisa que os sete títulos mundiais de Lewis Hamilton provam, é que o piloto não desiludiu.

Darren Heath Photographer

Se por um lado se sabe que Hamilton teve que ultrapassar diversos obstáculos para chegar à posição em que está, por outro as curvas mais complicadas deram-lhe a experiência necessária para olhar para a possibilidade de fazer história - de novo - de frente e não perder o sono por isso.

“Lembro-me de como estava [com] o meu primeiro campeonato, e mesmo no segundo e terceiro, as noites sem dormir e todo esse tipo de coisas. Estou [agora] muito mais seguro de mim mesmo. Sei que não posso mudar nada do passado, mas tudo o que posso fazer é preparar-me o melhor que posso para o que está à minha frente”, disse Hamilton aos jornalistas durante o Grande Prémio da Arábia Saudita.

O que está na sua frente é a possibilidade de superar o recorde de Michael Schumacher, que venceu o título mundial por sete vezes. Hamilton já igualou esse número, mas se vencer a corrida do próximo domingo, será o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a chegar às oito vitórias.

Os números do piloto alemão pareciam inalcançáveis por muitos anos. Por momentos ainda se pensou que o compatriota Sebastian Vettel estivesse no caminho certo, ao vencer durante quatro anos seguidos, mas foi Hamilton o primeiro a desafiar e superar muitos dos recordes de Schumacher.

Um dos mais marcantes foi o momento em que superou o número de vitórias na Fórmula 1. Schumacher estabeleceu o recorde nas 91 corridas, mas Hamilton vai já nas 103. O dia em que igualou o piloto alemão ficou marcado pela presença de Mick Schumacher, hoje também ele piloto de Fórmula 1, que entregou ao britânico um capacete que pertenceu ao seu pai. A prova de que estes dois pilotos elevaram a modalidade a um outro nível, é que a completar o pódio está Sebastian Vettel, com 53 vitórias.

Peter Fox

Ainda em comparação, Hamilton (103) tem mais pole positions que Schumacher (68), mais presenças no pódio, 181 contra 155, e mais corridas em que conseguiu pontuar, 248 para o britânico e 221 para o alemão.

Falta superar um recorde e a tentar impedir que isso aconteça está Max Verstappen. O neerlandês pode tornar-se campeão pela primeira vez no próximo domingo, impedir que o rival chegue ao oitavo título mundial e ser o primeiro, desde 2017, a impedir que Hamilton vença.

E aqui Schumacher e Hamilton voltam a partilhar experiências. É que o alemão também teve grandes rivalidades durante os seus anos de Fórmula 1. Damon Hill foi um dos maiores adversários, mas foi em Mika Hakkinen que o alemão encontrou o maior rival.

Entre os dois ficaram registados nove títulos mundiais e 111 corridas ganhas. Além de uma série de incidentes pelo caminho. Algo que não faltou ao longo da temporada 2021 entre Hamilton e Verstappen.

O resultado do próximo domingo está ainda por conhecer e as comparações entre Hamilton e Schumacher continuam a ser um tema difícil, uma vez que os dois venceram em épocas diferentes. Mas uma coisa será certa: caso vença, Lewis Hamilton fará o que nunca foi feito, num desporto onde ainda tem que lutar para que outros como ele tenham um lugar, seja na pista, na garagem ou em cargos administrativos.