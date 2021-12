Candidatos ao título afastam decisões polémicas: “Não penso nessas coisas”, afirma Verstappen. “Não quero ver os stewards”, diz Hamilton

Lewis Hamilton e Max Verstappen chegam à última corrida da época empatados. Em Abu Dhabi, o piloto que arrecadar o maior número de pontos em relação ao rival leva para casa o tão desejado troféu. E caso nenhum dos dois termine a corrida, Verstappen é declarado campeão por ter mais uma vitória do que Hamilton ao longo da época.

Essa possibilidade foi o principal tema de conversa do primeiro dia de Grande Prémio, dedicado às conferências de imprensa: algum dos pilotos poderá optar por travar o outro propositadamente?

Os dois recusam essa possibilidade.

"Como piloto, não penso nessas coisas", garantiu o neerlandês. "Só quero fazer o melhor que podemos como equipa, e claro tentar ganhar naturalmente a corrida".

Para Hamilton, a questão não merece qualquer tipo de energia da sua parte: “Não dou energia [a esse tema]. Estou aqui para fazer o melhor trabalho que esta incrível equipa pode fazer. Nunca pensámos que estaríamos empatados na última corrida, tem sido uma recuperação incrível”

E quanto aos stewards? “Estou aqui para fazer o meu trabalho e não quero ver os stewards”, garante o piloto britânico.

Mas a verdade é que ao longo da temporada tanto um como o outro tiveram que os visitar algumas vezes. Aos jornalistas, Verstappen voltou a mostrar o seu descontentamento em relação às decisões que têm sido tomadas e garantiu não querer que o título seja entregue através das decisões dos comissários.

“Não sei o que está para vir, claro, mas penso que já algumas decisões foram talvez um pouco controversas - mas é o que é. É claro que ambos queremos ganhar e deve ser sobre isso, não sobre uma decisão controversa”, afirmou o piloto.

Verstappen mostrou-se certo, em declarações à Sky Sports, de que é “tratado de forma diferente”, quando comparado com outros pilotos. “É claro para mim que existem algumas regras diferentes em comparação com outros pilotos. Tenho claro o que posso fazer, mas não é permitido, mas é permitido para outros pilotos”.

Ainda assim, o piloto garantiu estar feliz pela oportunidade de estar na disputa pelo título e pronto para terminar o seu trabalho. Quanto ao rival, não considera fácil fazer comparações.

“É sempre difícil de comparar porque não conduzimos os carros um do outro, mas claramente nas últimas corridas eles foram muito fortes, e foram um pouco mais difíceis de vencer. Mas aqui é uma pista diferente, e eu estou ansioso por tentar tirar o melhor partido do carro, e o melhor de mim próprio”, disse.

Confiança na experiência

Para Lewis Hamilton esta é mais uma luta pelo título, mas ainda assim não considera que existam diferenças em relação às anteriores. Tirando uma: “Estou mais perto dos 37, essa é a única diferença desta vez. Mais velho do que no último”.

Além de se sentir “privilegiado” por ser um dos dois pilotos a lutar pelo troféu, o britânico sente que este é um momento para alguma humildade.

“Pensar que vamos à última corrida com pontos iguais, nunca ninguém teria dito que isso teria sido possível com tudo aquilo com que fomos confrontados”, disse Hamilton à Sky Sport.

Qual é a sua maior vantagem? “Ser eu próprio, espero”, afirmou Hamilton. “As minhas experiências do passado, a minha abordagem, o piloto que está em mim, espero eu. O que viram nas últimas corridas”.