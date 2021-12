Para uns “Max está um passo à frente”, para outros “Lewis irá prevalecer”. O que dizem os restantes pilotos sobre a luta pelo título na F1

Sebastian Vettel sempre quis ser Michael.

Primeiro Michael Jackson: “Falhei!”

Depois Michael Jordan: “Falhei!”

E por fim Michael Schumacher: “Também falhei, mas foi o mais próximo que consegui entre os três”, disse Vettel quando questionado se se tornou o que desejava ser enquanto criança.

A admiração do piloto alemão por Schumacher não é segredo para ninguém e é por isso que, no próximo domingo, o coração leva Vettel a desejar a vitória de Max Verstappen no Mundial de Fórmula 1.

“O Michael é o meu herói”, afirmou o quatro vezes campeão do mundo. “Por essa razão, provavelmente não quero que Lewis ganhe, mas a verdade é que ambos [Hamilton e Verstappen] tiveram uma época forte, vão para a última corrida com a oportunidade de ganhar o campeonato porque ambos merecem”.

A vontade de Vettel é que o recorde do ídolo se mantenha “vivo”. Mas mesmo que Hamilton vença no próximo domingo, a sua convicção continuará a mesma: “De certa forma, ficaria feliz se o recorde de Michael ainda se mantivesse, mas mesmo que o Lewis ganhe, para mim o Michael continua a ser o melhor. O Lewis pode ganhar mais um, mais dois, mais três, mais cinco campeonatos, mas isso não muda nada para mim e eu dou-me bem com ele”.

PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

A decisão do título mundial de Fórmula 1 marcou o media day desta quinta-feira em Abu Dhabi. Enquanto uns pilotos foram claros na sua opinião, outros optaram por não arriscar qualquer previsão.

“Ultimamente, penso que a Mercedes tem tido melhor desempenho e agora ganhou algumas corridas, mas o Max está a conduzir, na minha opinião, um passo à frente de todos nós”, afirmou Fernando Alonso, duas vezes campeão mundial, realçando que a volta de qualificação em Jeddah, que só não foi melhor porque Verstappen acabou por embater na parede, é a prova disso mesmo.

É por isso que Alonso considera que Verstappen merece ser o campeão de 2021, ainda que, na sua opinião, seja a Mercedes a equipa merecedora do mundial de construtores.

“A Mercedes, eles merecem o campeonato de construtores porque acho que o carro é superior. O Max talvez no geral, durante o ano, estivesse a conduzir um passo à frente de todos. Não é que eu apoie o Max, acho que ele merece e, na minha opinião como disse, todos têm uma opinião diferente, acho que ele estava a conduzir aquele Red Bull num outro nível”, afirmou.

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, os dois pilotos da equipa-irmã da Red Bull, a AlphaTauri, mostraram também o seu apoio à equipa e, por isso, a Verstappen.

"Não tenho a certeza se vão terminar a corrida, mas penso que Max terá vantagem", disse Gasly em tom de brincadeira.

Clive Mason/Getty

Já a mostrar apoio ao futuro colega de equipa está George Russell. O piloto da Williams, que a partir de 2022 vai integrar a equipa da Mercedes, considera que Hamilton “não comete erros”.

“Penso que o que o Max tem feito tem sido incrível, tenho um enorme respeito pela sua habilidade ao volante, mas acredito que o Lewis irá prevalecer”, disse. “As pessoas querem sempre ver o underdog ou alguém diferente ganhar, mas penso que as pessoas começam realmente a respeitar e a admirar o que o Lewis tem vindo a alcançar”.

Depois há ainda aqueles que, por mais que queiram, não conseguem escolher apenas um lado. É o caso de Lando Norris, da McLaren, que é amigo de Verstappen, mas tem Hamilton como ídolo desde criança.

“O Max é o Max. Tenho tanto respeito por ele. Ele é um dos meus bons amigos, conversamos com bastante frequência e conhecemo-nos há muito tempo. Também apoio o Lewis, ele é o meu ídolo desde criança. Estou entusiasmado. Não estou em nenhum dos lados, sei o que ambos arriscariam, sei o que ambos fariam para tentar ganhar um campeonato e penso que é isso que o vai tornar muito emocionante”, disse o piloto.

Carlos Sainz é outro piloto que considera que os dois candidatos ao título estão a correr num nível “incrível”. Sendo assim, tem apenas um desejo: “Pela imagem do desporto, mais do que qualquer outra coisa, e para benefício da Fórmula 1 - que continuamos a ser um desporto, e não apenas um espetáculo - que mostrem bom desportivismo e um bom espetáculo na grande final".