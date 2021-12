Verstappen lidera o primeiro treino e Hamilton o segundo. Segue tudo igual na luta pelo título em Abu Dhabi

Mantendo-se fiel a si própria, a atual temporada de Fórmula 1 continua a manter os adeptos colados aos ecrãs para assistirem a uma luta pelo título muito renhida. E para quem esperava que o primeiro dia de treinos fosse indicativo de alguma superioridade entre Hamilton e Verstappen: não aconteceu, de novo.

O neerlandês começou o dia da melhor forma, ao terminar o primeiro treino livre na primeira posição da grelha, com um tempo de 1 minuto e 25.009 segundos. O rival ficou a 0.033 segundos, na terceira posição, depois de ver eliminada a sua melhor volta por exceder os limites da pista. No segundo lugar ficou o também piloto da Mercedes, Valtteri Bottas.

Esta foi a primeira experiência dos pilotos no circuito Yas Marina, que foi redesenhado ao longo do último ano para dar mais oportunidades de ultrapassagem e para produzir voltas mais rápidas.

O esforço parece ter recompensado. É que Verstappen foi 11 segundos mais rápido no primeiro treino livre do que no ano passado, antes das alterações, quando chegou à pole position.

No segundo treino, foi Hamilton quem liderou a sessão. Primeiro estabeleceu o melhor tempo com os pneus médios. Depois de uma troca de pneus, regressou para melhorar esse tempo, terminando com 1 minuto e 23.691 segundos.

A grande surpresa foi Esteban Ocon, que conseguiu colocar a Alpine no segundo lugar do treino. A fechar o pódio ficou Bottas, da Mercedes.

Nos quarto e quinto lugares ficaram os dois pilotos da Red Bull. Verstappen surge primeiro, a 0,641 segundos de Hamilton, algo que talvez roube o prémio de maior surpresa a Ocon.

O treino acabou por ficar marcado pelo acidente de Kimi Raikkonen, que disputa no próximo domingo a última corrida da sua carreira. O piloto da Alfa Romeo embateu contra as barreiras na sua última volta, o que levou ao final da sessão antecipado após bandeira vermelha. Raikkonen não ficou ferido, já o carro vai necessitar de várias reparações por parte da equipa.

Até ao momento Hamilton tem um primeiro lugar e Verstappen outro. E segue a luta pelo título.