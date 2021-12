Round 1: vantagem Max. Verstappen parte da pole para o grande final da temporada de F1. Hamilton logo ao lado

Há pistas em que uma pole vale quase tudo. Era o caso de Yas Marina até à reconfiguração da pista para 2021, que roubou cinco curvas ao traçado dos Emirados Árabes Unidos, tornando-o assim mais rápido e vertiginoso. Parece de propósito o timing da mudança, como se alguém tivesse suspeitado que, longos anos depois, a temporada de Fórmula 1 de 2021 voltasse a oferecer-nos uma decisão na última prova - o que não acontecia desde 2016.

Há portanto mais um fator de incerteza para o GP Abu Dhabi, para a luta mais assanhada pelo título em décadas, já não bastava o equilíbrio entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, um equilíbrio tal que chegam a Abu Dhabi empatados no Mundial. Há um ano, talvez disséssemos que a pole position conquistada pelo piloto da Red Bull este sábado fosse meio caminho andado para o título, mas agora nem essa análise se pode fazer assim com tanta certeza.

Ainda assim, uma pole é uma pole e no primeiro verdadeiro enfrentamento entre os dois candidatos ao título, a vantagem é Max. O neerlandês surpreendeu, de certa maneira, já que os treinos livres, e até o Q1, transpareciam um aparente ascendente da Mercedes.

Logo no Q2, o Red Bull de Verstappen desatou a voar, ainda que com a vantagem de ter calçados pneus macios, ao contrário dos Mercedes que fizeram a segunda sessão de médios. Mas no Q3, com borrachas iguais, voltou a haver diferença entre Max e Hamilton. E uma diferença talvez pouco expectável. Com uma ajudinha do companheiro de equipa Sergio Perez, na primeira tentativa o piloto de 24 anos parou o relógio nos 1.22,109. Uma bomba de tempo.

Na resposta, Hamilton ficou a mais de meio segundo do rival. Na segunda tentativa melhorou, mas ainda assim terminou a sessão a 0,371s de Verstappen. Lando Norris sairá de terceiro e Perez de 4.º. Valtteri Bottas afundou-se, com apenas o 6.º tempo mais rápido. Ajudar Hamilton será mais difícil.

Estratégias diferentes

Uma das curiosidades para a corrida de domingo (13h, na Eleven3) será que Verstappen e Hamilton partirão de compostos diferentes: o neerlandês com pneus macios e o britânico de médios, estratégias distintas que colocam desde já os olhos de toda a gente na partida, onde Max terá teórica vantagem, com um pneu mais rápido.

Mas Hamilton terá ao seu lado o facto de começar com um pneu mais duradouro e ao longo da corrida os timings das paragens serão necessariamente diferentes - mais um elemento de aleatoriedade que trará ainda mais interesse a uma corrida que nos últimos anos tem tido poucas surpresas ao domingo. Por esta altura, é quase impossível fazer uma previsão sem uma margem de erro gigante para o que irá acontecer no lusco-fusco do GP Abu Dhabi.

Quanto aos outros, pela negativa Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), que não passou do Q1 na sua última qualificação na Fórmula 1, com George Russell a ficar-se também pela primeira fase na despedida da Williams - no próximo ano será colega de Hamilton na Mercedes. A sessão teve também um pequeno soluço ainda no Q1, quando Mick Schumacher embateu num dos pinos plantados à entrada das boxes, obrigando à chamada das bandeiras vermelhas, que não duraram mais que cinco minutos.

No domingo, é possível que a corrida não aconteça com tão poucos momentos inesperados e a luta será, em condições normais, até ao fim, até às últimas voltas, até à última gota de energia de Max Verstappen e Lewis Hamilton.