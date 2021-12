A emoção de Max Verstappen depois de uma corrida “de loucos”: “É inacreditável. Finalmente, houve um pouco de sorte para mim”

Poucos minutos volvidos do final do GP Abu Dhabi, o qual foi conquistado, de maneira emocionante, por Max Verstappen, dando ao neerlandês o título mundial de Fórmula 1, o piloto dos Países Baixos não escondia a emoção.

Lewis Hamilton abraçou Verstappen antes de o novo campeão do mundo dizer as suas primeiras palavras numa entrevista com Jenson Button. Emocionado, Max disse que ter ganho é "inacreditável", vincando que continuou sempre "a lutar durante toda a corrida": "Na última volta tive uma oportunidade, é de loucos. Não sei o que dizer. A minha equipa merece, desfrutei muito de trabalhar com eles. Amo-os. Este ano foi incrível”, descreveu.

Verstappen, que vincou várias vezes o "amor" pela sua equipa, não esqueceu o papel da fortuna que teve para conquistar o mundial, deixando também palavras para o seu companheiro de equipa: “Finalmente, houve um pouco de sorte para mim. Quero agradecer muito ao Checo, foi um grande trabalho de equipa, ele é um grande companheiro de equipa”, disse o homem dos Países Baixos.