Isto ainda não acabou: Mercedes entrega dois protestos e contesta classificação do GP Abu Dhabi

Prevê-se uma noite longa em Abu Dhabi. Logo a seguir ao final do último grande prémio do ano, que terminou com a vitória de Max Verstappen, a Mercedes apresentou dois protestos à direção de corrida com o objetivo de contestar a classificação final da corrida.

De recordar que o neerlandês ultrapassou Lewis Hamilton na última volta, depois da saída do safety car de pista. A Mercedes acredita que foram violados os artigos 48.9 e 48.12 dos regulamentos. O primeiro diz que, salvo exceções, “nenhum piloto deve ultrapassar outro carro em pista, incluindo o safety car, até passar a linha pela primeira vez após o safety car regressar às boxes”, algo que a Mercedes acredita que não foi cumprido por Max Verstappen.

Já o artigo 48.12 versa sobre os protocolos que têm de ser seguidos pelos carros atrasados durante o safety car, que devem ultrapassar o carro na liderança e o safety car para assim a corrida recomeçar pela ordem da classificação, algo que a Mercedes diz também que não foi seguido.