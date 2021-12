Lewis Hamilton: “Parabéns ao Max e à sua equipa. Nós demos tudo e nunca desistimos nesta parte final da temporada”

Na sequência do final do GP Abu Dhabi, Lewis Hamilton ficou alguns minutos cabisbaixo, sem reacção aparente, a tentar digerir o emocionante final de temporada que consagrou Max Verstappen como novo campeão do mundo de Fórmula 1.

Na entrevista após a corrida com Button, a qual se seguiu a um abraço entre o inglês e o neerlandês, Hamilton começou por revelar desportivismo: "Parabéns ao Max e à sua equipa”, disse Lewis.

Demos de ter dado os parabéns a Max, Hamilton teceu rasgados elogios à sua formação: "Toda a equipa trabalhou muito duro numa temporada muito difícil. Estou muito agradecido e orgulhoso por fazer esta viagem com eles. Demos tudo e nunca desistimos nesta parte final da temporada”, confessou o britânico.

A terminar a sua intervenção, Hamilton deixou uma mensagem para o mundo: “Ainda vivemos numa pandemia e só desejo que toda a gente esteja segura e tenha um bom natal com as suas famílias. Veremos como será o próximo ano”, atirou o piloto.