Max Verstappen vence um GP Abu Dhabi louco e é campeão mundial de Fórmula 1

Imprevisível, inesperado, polémico, louco - no fundo, o resumo em 58 voltas daquilo que foi todo o Mundial de 2021. Max Verstappen é campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, ao vencer um GP Abu Dhabi que teve perdido até às voltas finais, antes de Nicholas Latifi se despistar e obrigar à chamada de um safety car que tudo decidiu.

Lewis Hamilton foi virtual campeão do mundo desde o arranque, quando ultrapassou Verstappen, até à ultima volta, quando viu o neerlandês passá-lo após a saída do safety car da pista. O piloto da Mercedes tinha na mão o oitavo título mundial, que lhe escapou num misto de azar e estratégia da equipa, num final de temporada que entrará diretamente para um dos primeiros lugares dos mais emocionantes de sempre.

Foi uma corrida feita de estratégias, táticas, de eventos inesperados que mudaram por várias vezes a história da prova. A vitória de Max Verstappen, que volta a trazer um título mundial de pilotos que escapava à Red Bull desde 2013, chega na última volta, depois uma fase final em que a equipa tudo arriscou para alcançar um Lewis Hamilton a correr numa estratégia diferente. A chegada do safety car depois do despiste de Nicholas Latifi abriu as portas para a definitiva aproximação, que em condições normais, sem incidentes, não teria acontecido.

Mas a isto chama-se desporto motorizado. Nunca a máxima "até à bandeira de xadrez há corrida" se aplicou de forma tão gloriosa para Verstappen e tão cruel para Hamilton. Para o neerlandês, é o primeiro título mundial aos 24 anos. O primeiro de tantos que se lhe parecem destinados desde a sua estreia aos 17 anos na Fórmula 1. Precisou de esperar pela aproximação em termos competitivos da Red Bull à Mercedes e consegue fazê-lo no último ano do atual regulamento. Já Lewis Hamilton vê quebrada a sua hegemonia e também a oportunidade de passar para a frente da lista de maiores vencedores da história da Fórmula 1. Mantém-se, para já, empatado com Michael Schumacher, com sete títulos. E por esta altura o britânico ainda estará a pensar que sucessão de eventos o fizeram perder este título, que parecia feito até à entrada do safety car.