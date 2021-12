Hamilton regressa em 2022? Patrão da Mercedes não garante: “É um homem com valores claros e é difícil para ele compreender o que aconteceu”

O dia começou com a notícia de que a Mercedes não irá avançar com o protesto contra as decisões tomadas pelo diretor de corrida Michael Masi durante as últimas voltas do Grande Prémio de Abu Dhabi. Mas o tema não ficou por aí. É que, em conferência de imprensa, Toto Wolff, chefe da equipa alemã, afirmou não conseguir dar “nenhuma garantia” em relação ao regresso de Lewis Hamilton à Fórmula 1 na próxima época, uma vez que o piloto se encontra “em sofrimento” e "nunca ultrapassará" o que aconteceu.

“O Lewis e eu estamos desiludidos neste momento. Não estamos desiludidos com o desporto, adoramos o desporto com todos os ossos do nosso corpo. Adoramo-lo porque o cronómetro nunca mente, mas se quebrarmos esse princípio fundamental de detetar a imparcialidade e autenticidade do desporto, então de repente o cronómetro já não se torna relevante, porque estamos expostos a decisões aleatórias”, disse Wolff aos jornalistas.

Entre uma série de perguntas e respostas, no ar ficou apenas a dúvida em relação ao regresso de Hamilton em 2022. O piloto tem contrato assinado com a Mercedes por mais dois anos, mas depois do que aconteceu parece estar tudo em aberto.

“Espero muito sinceramente que o Lewis continue a correr porque ele é o maior piloto de todos os tempos”, afirmou Wolff. “Mas temos de superar a dor que lhe foi causada no domingo, também porque ele é um homem com valores claros e é difícil para ele compreender como isto aconteceu. Só tenho de fazer o máximo que puder para o ajudar a ultrapassar isto, para que volte forte, com amor ao desporto e confiança na tomada de decisões no próximo ano”.

O chefe de equipa da Mercedes não teve qualquer dúvida em afirmar que “as decisões tomadas nos últimos quatro minutos da corrida roubaram a Lewis Hamilton um merecido campeonato mundial”, mas mesmo assim optou por não avançar com o pedido de recurso, que levaria o título a ser decidido pela via judicial.

Ainda que Wolff se tenha mostrado convencido de que tinha uma base jurídica muito forte, considerando mesmo ser “quase garantido” que teriam ganhado, optou por não avançar por achar que o tribunal de recurso da FIA não se iria virar contra o seu próprio diretor de corrida.

“Há uma diferença entre estar certo e obter justiça”, garantiu.