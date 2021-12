Mercedes desiste de recurso e reconhece Max Verstappen como campeão mundial de F1

Agora sim, sem qualquer dúvida, Max Verstappen é campeão de Fórmula 1 época 2021. Isto porque a Mercedes anunciou esta quinta-feira que não vai avançar com o protesto para o Tribunal Internacional de Apelo, reconhecendo assim o resultado do GP Abu Dhabi e o neerlandês como vencedor do título.

De recordar que a Mercedes protestou a corrida, atirando-se às decisões de Michael Masi, o diretor de corrida, nas questões do safety car, que acabaram por deixar o Red Bull de Verstappen numa posição de vantagem em relação a Lewis Hamilton na última volta, depois do britânico liderar toda a corrida. Os protestos foram inicialmente negados pelos comissários ainda nos Emirados Árabes Unidos, com a Mercedes a comunicar logo a intenção de recorrer da decisão. Agora voltou atrás.

“Em conjunto com o Lewis [Hamilton], pensamos de forma cuidadosa como responder ao que aconteceu na última corrida da temporada. Sempre nos guiámos pelo nosso amor a este desporto e acreditamos que todas as competições devem ser ganhas com base no mérito. Na corrida de domingo, muitos sentiram que a forma como as coisas decorreram não estava correta”, começa por dizer a Mercedes num comunicado publicado nas redes sociais, antes de se congratular com a decisão da FIA em formar uma comissão que vai analisar o que aconteceu em Abu Dhabi e para melhorar o processo de decisões na Fórmula 1, para a qual foram convidados pilotos e equipas.

A criação desta comissão parece ser a razão mais forte para a Mercedes não avançar com o recurso. “A Mercedes-AMG Petronas vai trabalhar ativamente com esta comissão para construir uma Fórmula 1 melhor (…). Vamos responsabilizar a FIA neste processo e por isso mesmo vamos retirar o nosso recurso”, lê-se ainda no texto.

Na comunicação, a Mercedes congratulou ainda Max Verstappen e a Red Bull: “Vocês tornaram esta batalha pelo título verdadeiramente épica. Max, damos-te os parabéns, a ti e a toda a tua equipa”. O texto termina com palavras como Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (que está de saída da escuderia) e também para todos os trabalhadores das fábricas da Mercedes em Brackley e Brixworth.