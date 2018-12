Ada Hegerberg conquista a primeira Bola de Ouro feminina

É um nome que ficará para a história: Ada Hegerberg. A avançada norueguesa do Lyon foi a vencedora da primeira Bola de Ouro feminina, troféu entregue pela revista "France Football".

Em 2018, pela primeira vez, a revista francesa decidiu também entregar um prémio à melhor jogadora do ano, tal e qual como acontece no futebol masculino.

Ada Hegerberg, 23 anos, conquistou a Liga dos Campeões feminina na época passada com o Lyon, derrotando na final o Wolfsburg, onde atua a dinamarquesa Pernille Harder, jogadora que ficou em 2º lugar na votação da Bola de ouro.

Em 3º lugar ficou a alemã Dzsenifer Maroszan, também do Lyon, e em 4º a internacional brasileira Marta, que conquistou recentemente o "The Best", da FIFA.

Classificação final

1. Ada Hegerberg (NOR / Lyon)

2. Pernille Harder (DIN / Wolfsburg)

3. Dzsenifer Maroszan (ALE / Lyon)

4. Marta (BRA / Orlando)

5. Sam Kerr (AUS / Perth)

6. Lucy Bronze (ING / Lyon)

7. Amandine Henry (FRA / Lyon) e Wendie Renard (FRA / Lyon)

9. Megan Rapinoe (EUA / Seattle)

10. Lindsay Horan (EUA / Portland)

11. Lieke Martens (HOL / FC Barcelona)

12. Saki Kumagai (JAP / Lyon)

13. Amel Majri (FRA / Lyon)

14. Fran Kirby (ING / Chelsea)

15. Christine Sinclair (CAN / Portland).