No dia em que completa 33 anos, Marta levanta rumor sobre reforma

Completando mais um ano de vida, a internacional brasileira Marta, eleita seis vezes como a melhor jogadora do mundo, publicou na sua conta no Instagram uma mensagem enigmática... que pode indicar a reforma.

A legenda da foto postada hoje é a seguinte: “Comunico a todos uma decisão importante: este ano vou me dedicar à minha família. Afinal, família vem sempre em primeiro lugar. Obrigado pelo apoio de sempre”.

Não é claro se a avançada brasileira de 33 anos pensa em reformar-se. O que é certo é que 2019 é ano de Mundial feminino, em junho, em França, e a seleção brasileira está no grupo C com Itália, Austrália e Jamaica.

Contactado pelo Globoesporte, Vadão, selecionador brasileiro, diz que não sabe nada sobre uma suposta retirada de Marta. "Fala conosco todo dia. Ela é jogadora de futebol e vai largar tudo? Nada. Fala conosco todo dia e em nenhum momento falou sobre isso conosco. Tem mostrado os treinamentos. Vai estar conosco no torneio nos Estados Unidos", disse Vadão, referindo-se ao torneio She Believes, que será disputado no final deste mês nos EUA pela seleção local, pelo Brazil, pela Inglaterra e pelo Japão.