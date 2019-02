Escócia, Finlândia, Albânia e Chipre no caminho de Portugal rumo ao Europeu

Escócia, Finlândia, Albânia e Chipre. São estes os adversários que Portugal terá de superar para se qualificar para o Euro 2021 feminino, depois de uma presença histórica no Euro 2017 por parte da seleção liderada por Francisco Neto.

O sorteio, realizado esta quinta-feira em Nyon, colocou Portugal no quinto dos nove grupos sorteados, o grupo E - qualificam-se para o Euro os vencedores dos grupos e os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo, juntando-se à Inglaterra, organizadora da prova, na fase final.

Os restantes segundos classificados dos grupos irão disputar um play-off para assegurar as últimas três vagas am aberto na fase final.

Os jogos dos grupos de qualificação serão disputados entre 26 de agosto de 2019 e 22 de setembro de 2020, enquanto os jogos do play-off serão disputados a duas mãos, entre 19 e 27 de outubro de 2020.

Em 2017, Portugal assegurou a presença no Europeu ao derrotar a Roménia no play-off.

A Escócia (do pote 1 de cabeças de série) e a Finlândia (do pote 2) serão os grandes adversários de Portugal (pote 3) no grupo, mas a equipa de Francisco Neto até tem boas recordações dos últimos jogos contra estas seleções: em 2017, Portugal venceu a Escócia por 2-1; em 2018, empatou com a Finlândia, resultado repetido de 2017. Contudo, em 2016, também na qualificação para o Europeu, Portugal venceu a Finlândia por 3-2.

A última vez que jogou com a Albânia (pote 4), em 2014, Portugal venceu de forma confortável: 3-0 e 7-1. Já o confronto contra o Chipre (pote 5) será inédito.

Na próxima semana, Portugal disputa a Algarve Cup, com jogos frente à Suécia e frente à Suíça, em Albufeira e em Vila Real de Santo António, a 1 e 4 de março, respetivamente.