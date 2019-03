Portugal falha final da Algarve Cup ao perder com Suíça

A seleção portuguesa de futebol feminino falhou hoje a possibilidade de se qualificar para a final da Algarve Cup, ao perder (3-1) com a Suíça, na última jornada do Grupo D, em Vila Real de Santo António.

Depois de na ronda anterior ter surpreendido ao vencer (2-1) a Suécia, somando três pontos (num grupo com três equipas), Portugal precisava de vencer hoje para alcançar a final da competição, destinada aos dois melhores primeiros classificados dos quatro grupos, mas os golos de Ana-Maria Crngorcevic (60 minutos), Rahel Kiwic (69) e Melanie Muller (85) superaram o tento inicial de Andreia Norton (27) e 'selaram' a derrota lusa.

A equipa portuguesa procurava superar a melhor classificação de sempre alcançada na Algarve Cup (3.º lugar em 2018) e precisava de vencer pela maior vantagem possível para, no possível desempate com a Polónia (que tem três pontos e joga hoje no Grupo B com a Holanda, às 18:30) e com a Noruega (que já venceu o grupo C, com seis pontos), ter melhor diferença de golos e chegar à final da prova.

Portugal entrou apostada em conseguir o triunfo que a colocaria em condições de poder aceder à final e cedo procurou dominar o jogo, mas foi a Suíça a primeira equipa a criar perigo junto da baliza portuguesa, por Sandrine Mauron, aos 09 minutos, mas o remate foi defendido para canto pela guarda-redes portuguesa, Patrícia Morais.

A guardiã lusa foi uma das quatro alterações que o selecionador de Portugal, Francisco Neto, introduziu na equipa para a partida de hoje a par de Andreia Norton, cujo remate rasteiro aos 16 minutos também levou o perigo junto da baliza da Suíça, mas foi desviado para a linha de fundo pela guarda-redes helvética.

Portugal, que dominou mais na primeira parte, acabou por inaugurar o marcador aos 27 minutos, num lance em que Diana Silva encontrou uma linha de passe para Andreia Norton, que recebeu em corrida já dentro da área e atirou rateiro para o primeiro golo do encontro.

A Suíça, que ainda introduziu a bola na baliza (aos 38 minutos) num lance invalidado por fora de jogo, procurava contrariar o maior domínio da equipa portuguesa, mas até ao intervalo foi incapaz de alterar o rumo dos acontecimentos.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Portugal esteve perto do segundo golo, mas a recém-entrada Jéssica Silva atirou por cima já perto da pequena área, e aos 58 foi Diana Silva a rematar em boa posição, mas a bola desviou num defesa, perdendo-se pela linha de fundo.

Mas aos 60 minutos, contra a corrente do jogo, a Suíça empatou, num lance em que Ana-Maria Crnogoorcevic reagiu primeiro que todas dentro da área lusa e rematou para o empate a um.

Portugal acusou o golo e, após conceder uma série de cantos, Rahel Kiwic voltou a aproveitar uma bola à entrada da área para atirar colocado ao ângulo, fazer o 2-1 e consumar a reviravolta no marcador, aos 69 minutos.

Aos 85 minutos, Melanie Muller marcou o terceiro golo suíço, que deixa Portugal arredado da final.