Sydney Leroux, a internacional norte-americana que aos 5 meses e meio de gravidez está a fazer a pré-época das Orlando Pride

Para quem já foi campeã olímpica (Londres'2012) e campeã do Mundo (Canadá'2015) pela seleção dos Estados Unidos, não haverá desafios complicados. E é isso mesmo que a atacante Sydney Leroux provou mais uma vez.

A jogadora de 28 anos, uma das grandes figuras do futebol feminino a nível global, voltou esta semana aos treinos para a preparação da época das Orlando Pride. Mas a notícia não é essa: é que Leroux está grávida de 5 meses e meio.

"Nunca pensei que ia começar a pré-temporada grávida de cinco meses e meio, mas aqui estamos nós", escreveu a jogadora, 77 vezes internacional pelos Estados Unidos, numa publicação nas redes sociais que está a inspirar muitas outras mulheres, até porque Leroux sofreu um aborto alguns meses antes de engravidar daquele que será o seu segundo filho.

Mas não foram só palavras de apoio aquelas que Sydney Leroux recebeu após divulgar um par de fotos a treinar-se. E num misto de conselho a outras mulheres e resposta às críticas de quem, pelos vistos, não acredita que uma grávida pode fazer quase tudo, a atacante explicou aquilo que pode ou não fazer no relvado.

"Apenas faço exercícios sem contacto. Faço exercícios com bola, mas não me coloco em situações em que a bola pode ressaltar ou em que posso ser atingida. Não faço corrida de alta intensidade e oiço o meu obstetra (que sabe mais que as pessoas no Twitter que me dizem o que não devo fazer com o MEU corpo)", escreveu a atleta, que é casada com Dom Dwyer, também ele futebolista internacional pelos Estados Unidos e colega de equipa de Nani nos Orlando City.

O casal tem um filho, Cassius, nascido em 2016.