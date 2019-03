Atenção, que vai haver história: está marcado o primeiro dérbi de futebol feminino entre Benfica e Sporting

Em teoria, este dérbi não deveria acontecer. É que o Sporting, bicampeão nacional, joga na Liga BPI, e o Benfica, equipa recém chegada a estas lides, ainda disputa a 2ª divisão nacional feminina (sendo praticamente certo que irá subir de divisão...), mas a verdade é que ambos vão já defrontar-se já esta época no primeiro dérbi de sempre em futebol feminino - e a culpa é da Federação Portuguesa de Futebol.

As equipas femininas de Benfica e Sporting vão defrontar-se pela primeira vez pelas melhor razão possível: ajudar os outros - neste caso, Moçambique. Em parceria com a FPF, ambos os clubes aceitaram disputar o troféu Vicente Lucas - internacional português nascido em Moçambique e nome essencial da história do Belenenses e um dos magriços de 1966 - no próximo dia 30 de março, às 16h (transmissão TVI), no Restelo, com as receitas - bilhetes únicos a €2,5 - a reverterem na totalidade para Moçambique.

"É com um sentimento, por um lado, de grande consternação e, por outro, de enorme gratidão que a FPF anuncia a realização de um jogo de solidariedade entre as equipas femininas do Sporting CP e o SL Benfica, a realizar no Estádio do Restelo, e cujas receitas líquidas reverterão na totalidade para a ajuda ao povo moçambicano e às vítimas da terrível tragédia ocorrida na cidade da Beira. Gostaria de agradecer penhoradamente aos dois clubes a imediata disponibilidade revelada para esta ação concertada de responsabilidade social e igualmente sublinhar que procuraremos, através de outras ações complementares, ajudar a que possam, pelo menos, ser minorados os efeitos desta tragédia", disse Fernando Gomes, presidente da FPF, citado pelo site oficial do organismo.

Do lado do Benfica, Luís Filipe Vieira mostrou satisfação por estar ligado a uma causa tão nobre: “O primeiro clássico dos clássicos entre as equipas principais de futebol feminino de duas instituições com a história e dimensão do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal estar associado a uma causa com esta dimensão num dos momentos mais difíceis porque passa o povo irmão de Moçambique dignifica todas as entidades que se envolveram nesta iniciativa”.

Do lado do Sporting, também Frederico Varandas elogiou o espírito solidário deste jogo inédito: “O Sporting Clube de Portugal é uma instituição desportiva de excelência e com uma vertente de responsabilidade social bem vincada e que faz parte do ADN do Clube desde a sua fundação. Nesse sentido, aceitámos de imediato o convite da Federação Portuguesa de Futebol e juntámo-nos a esta causa. Será com um enorme prazer e espírito solidário que as nossas bicampeãs nacionais vão entrar em campo, no dia 30 de março, para ajudar as vítimas da tragédia ocorrida em Moçambique, um país que diz muito ao Sporting CP. Este é o primeiro dérbi feminino entre as principais equipas do Sporting CP e do SL Benfica, mas é também um excelente motivo para que o Desporto se una de forma a atenuar a dor do povo moçambicano."