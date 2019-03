Aí está a melhor seleção feminina de sempre

A seleção portuguesa feminina de futebol subiu hoje ao 30.º lugar no ranking mundial, a melhor posição de sempre na hierarquia da FIFA, que foi hoje divulgada e representa uma subida de dois lugares relativamente à classificação anterior.

Portugal tinha terminado o ano de 2018 em 32.º lugar, após o desempenho na Algarve Cup, que contou com um triunfo sobre a Suécia, nona classificada, a impulsionar a quinta subida consecutiva em outros tantos trimestres.

Num ranking que continua a ser liderado pelos Estados Unidos, a equipa comandada pelo selecionador Francisco Neto totaliza 1.668 pontos, a apenas um do 29.º lugar, ocupado pela República Checa.

Portugal está a apenas 1 ponto do lugar 29, que é ocupado pela Rep. Checa, e só a 8 do lugar 28, que é neste momento da Polónia - as líderes do ranking são os EUA.

A seleção feminina joga na próxima semana frente à Hungria, dois jogos de preparação para a qualificação do Europeu: sábado, dia 6, às 16h, em Alverca; e terça-feira, dia 9, às 15, também em Alverca.

Convocatória

AC Milan: Mónica Mendes

At. Madrid: Dolores Silva

Levante UD SAD: Jéssica Silva

SL Benfica: Sílvia Rebelo

SC Sand: Andreia Norton

SC Braga: Ágata Pimenta, Diana Gomes, Laura Luís, Rute Costa, Vanessa Marques

Sporting CP: Ana Borges, Ana Capeta, Carole, Carolina Mendes, Diana Silva, Inês Pereira, Patrícia Morais, Tatiana Pinto

TSV Bayer Leverkusen: Ana Leite

Stade de Reims: Mélissa Gomes

Valadares Gaia: Cláudia Lima

Wolfsburg: Cláudia Neto

Saint-Maur: Rafaela Lopes