“O presidente da seleção afegã tinha um quarto secreto onde violava as raparigas”

Em dezembro do ano passado, Keramuddin Keram, responsável máximo do futebol no Afeganistão, foi suspenso de funções, após terem vindo à superfície vários relatos de violações. Muitas jogadores deram testemunhos crus do que acontecia num quarto secreto no escritório do líder afegão, em entrevista ao “Guardian”. Keram foi acusado de ter violado e agredido várias jogadoras da equipa feminina, mas ainda não foi afastado a título definitivo do cargo que ocupava.

Em entrevista ao jornal espanhol “El Mundo” esta terça-feira, Khalida Popal, ex-capitã da seleção feminina afegã de futebol, reforça as acusações sobre Keramuddin Keram e diz que “escândalo envolve mais pessoas da federação, incluindo treinadores”.

“Alguns representantes da federação começaram a abusar das nossas jogadoras. Apresentámos queixa. Eu comecei a minha própria investigação e descobri que o autor dessa violência era o presidente da federação afegã de futebol. Tem um quarto secreto no seu escritório onde prende as raparigas. Aí viola-as e depois solta-as. Foram várias. Chegavam com sonhos, sentiam que os tinham alcançado. São miúdas de famílias normais... E esse homem, como se fosse um caçador, passava o tempo a caçá-las”, afirma.

Radicada na Dinamarca devido a este caso, Popal, que chegou a ser líder de programas na seleção afegã, lidera hoje a organização 'Girls Power', que luta pela igualdade de género no futebol. “Embora Keramuddin Keram tenha sido suspenso em dezembro último, a verdade é que se mantém no cargo. Não foi preso, não foi julgado. Segundo o New York Times, a FIFA só concluirá a investigação dentro de um ano”, diz.

O escândalo que veio a público no final do ano passado envolvia “também outros quatro membros da Federação Afegã de Futebol, incluindo treinadores. Foram suspensos por supostos abusos sexuais e físicos. Porém, tudo ficou parado aqui de momento”, diz.

“As raparigas que foram violada são menores, meninas de 14 ou 15 anos. As mulheres no Afeganistão têm de lutar contra toda uma sociedade. Elas não podem voltar a casa e dizer o que se passou, seriam acusadas pelas próprias famílias, que lhes tinham dito para não jogar futebol. Estão completamente sozinhas”, frisou Khalida Popal.