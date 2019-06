França abre o Mundial feminino com uma goleada

É uma das favoritas à conquista da competição e não fez por menos: a França começou o Mundial feminino com uma goleada por 4-0 frente à Coreia do Sul, esta sexta-feira à noite, em Paris.

45.261 adeptos encheram o Parque dos Príncipes e viram a seleção anfitriã superiorizar-se às coreanas, logo desde o início do jogo.

Le Sommer, Wendie Renard - duas vezes; foi considerada a melhor em campo - e Amandine Henry marcaram os golos da seleção comandada por Corinne Diacre.

As francesas assumem, assim, a liderança do grupo A do Mundial 2019, do qual fazem ainda parte Noruega e Nigéria, que se defrontam sábado, às 20h (RTP Play). Na Nigéria há uma jogadora que atua em Portugal, no Sporting de Braga: Chinaza Uchendu.

Também sábado, há mais dois jogos da competição, relativos ao grupo B: Alemanha-China (14h, RTP Play) e Espanha-África do Sul (17h, RTP Play).

Depois de ter estado presente no Europeu, a seleção portuguesa não se qualificou para o Mundial.