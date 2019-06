Benfica é campeão da 2.ª divisão feminina

Depois da Taça de Portugal e de garantir a subida à 1.ª divisão, o Benfica voltou a festejar este sábado, ao ganhar o título da 2.ª divisão feminina, depois de um nulo frente ao Sp. Braga B, na 2.ª mão da final, realizada no Estádio da Tapadinha, em Lisboa - as encarnadas traziam uma vantagem de 9-0 do primeiro jogo.

Na temporada de estreia no futebol feminino, o Benfica tem uma temporada em cheio, garantindo todos os objectivos para a época.

A equipa feminina do Benfica terminou a temporada com 34 vitórias em 36 jogos oficiais e apenas com seis golos sofridos. Já o Sp. Braga B, por não poder subir de divisão, cede o seu lugar ao Cadima.