EUA nas meias-finais do Mundial de futebol feminino

Dois golos da avançada Megan Rapinoe foram suficientes para os Estados Unidos carimbarem esta sexta-feira a passagem às meias-finais do Mundial de futebol feminino, com um triunfo, por 2-1, diante da seleção anfitriã, a França.

No Parque dos Príncipes, em Paris, as campeãs em título entraram no encontro, praticamente, a vencer, logo aos cinco minutos, graças ao livre direto cobrado pela capitã Rapinoe, enganado toda a defensiva gaulesa. No segundo tempo, Rapinoe fez o seu 49.º tento pelas norte-americanas, aos 65 minutos, num lance decisivo para o desfecho da partida, uma vez que a França reduziu através da defesa Wendie Renard (81), dando esperança à sua equipa até final.

A influente jogadora da equipa americana, que já tinha feito, de grande penalidade, os dois golos da vitória sobre a Espanha (2-1) nos oitavos de final, igualou a compatriota Alex Morgan no topo da lista de marcadoras do Mundial, com cinco tentos.

Nas meias-finais, os Estados Unidos vão discutir um lugar na final com a Inglaterra, que na quarta-feira eliminou a Noruega. Os quartos de final completam-se no sábado, com os jogos Itália-Holanda e Alemanha-Suécia.

Lusa