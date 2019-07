Se acha que os vídeos de contratações estão cada vez melhores, tem toda a razão. Verdade, Ambrósio?

Marcos Borga

"Ambrósio, gostaria de de contratar algo… Algo excepcionalmente bom". É assim que começa o vídeo em que o Sporting de Braga anuncia o regresso da internacional portuguesa Dolores Silva, que já defendeu a camisola bracarense em 2017/18, mas esteve em 2018/19 no Atlético de Madrid.

Aos 27 anos, a média portuguesa, que completou 23 jogos no campeão espanhol, regressa a Portugal, agora para jogar no campeão português, que inicia a competição oficial no início de agosto, com a participação na ronda de qualificação da Liga dos Campeões.

"Senti necessidade de voltar a casa e acho que este é o momento mais indicado para o fazer. Estou muito feliz com esta decisão”, disse Dolores Silva, citada pela Next, a televisão online bracarense. “Com todas as experiências que vivi espero ajudar a equipa ao máximo, prometo trabalhar muito, ajudar as minhas colegas, e espero que no final consigamos alcançar os objetivos que pretendemos”, acrescentou.

Em Portugal, o Braga abre a época com a Supertaça, perante o Benfica, vencedor da Taça de Portugal, em jogo a disputar a 8 de setembro.