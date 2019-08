Sp. Braga está pela primeira vez nos 16 avos de final da Champions

É uma estreia em grande do Sp. Braga na Liga dos Campeões feminina. A equipa campeã nacional garantiu este sábado a passagem aos 16 avos de final da prova, após bater o Apollon, de Chipre, por 1-0. Marcou Folashade Pratt logo aos 10 minutos.

Foi a segunda vitória em tantos outros jogos do Sp. Braga no grupo 7 de acesso à fase final da Liga dos Campeões, que se está a disputar em Riga, na Letónia. Seja qual for o resultado no jogo de terça-feira, frente ao Rigas, as minhotas já sabem que vão seguir em frente, imitando o feito do Atlético Ouriense, que em 2014/15 se tornou na primeira equipa portuguesa a chegar aos 16 avos de final da Champions.

Na quarta-feira, o Sp. Braga tinha feito a estreia na Champions com uma vitória por 2-0 frente às austríacas do Sturm Graz.