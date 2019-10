Benfica vence primeiro dérbi feminino na Luz

Era um jogo histórico: o primeiro dérbi oficial de futebol feminino, no Estádio da Luz - onde estiveram 12.812 adeptos - depois de ambas as equipas já se terem defrontado, num particular, na época passada. Na altura, foi o Sporting a sair vencedor, por 1-0; este sábado, o vencedor foi outro e com números superiores: o Benfica venceu por 3-0.

Na 4ª jornada da Liga BPI, o Benfica ascendeu à liderança isolada, só com vitórias, beneficiando dos golos de Nycole e Darlene - o Sporting é agora 2º classificado, juntamente com o Sporting de Braga.

Logo aos 24 minutos, a avançada brasileira Nycole fez o 1-0, confirmando a superioridade inicial do Benfica. Na 2ª parte, o Sporting até entrou mais afoito, mas foi novamente o Benfica a marcar, com um 'bis' de Darlene, aos 78, na conversão de uma grande penalidade, e aos 90+3.