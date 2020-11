Sporting vence dérbi na casa do Benfica

O Sporting venceu o dérbi de futebol feminino, frente ao Benfica, este sábado, na Tapadinha, casa (emprestada) das benfiquistas para disputar a Liga BPI.

Por ter mais dois jogos disputados, o Benfica, orientado por Andrade, estava na liderança, com mais três pontos do que as rivais, mas a vitória do Sporting recolocou as leoas no topo, com 18 pontos - seis jogos, seis vitórias; enquanto o Benfica soma seis vitórias e uma derrota.

A equipa liderada por Susana Cova chegou à vantagem no marcador ainda na 1ª parte, por intermédio da avançada Ana Capeta, com um grande remate de fora da área.

Na 2ª parte, a história foi semelhante: Ana Capeta com bola, agora dentro da área, e remate para o 2-0.

O Benfica tentou reagir mas foi o Sporting a chegar novamente ao golo, agora por intermédio da internacional brasileira Raquel Fernandes, melhor marcadora da Liga BPI, com nove golos.

Com esta vitória, o Sporting já meteu os dois pés na 2ª fase da prova, de apuramento do campeão, onde se irão defrontar, a duas voltas, as quatro melhores equipas da zona sul - para já, Sporting, Benfica, Amora e Damaiense - e as quatro melhores da zona norte - para já, Famalicão, Sporting de Braga, Condeixa e Ovarense.

A 1ª fase é disputada apenas a uma volta, entre as 10 equipas da zona sul e entre as 10 equipas da zona norte.