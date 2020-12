Benfica quer desafiar o favoritismo do Chelsea na Champions feminina

Tentar o que nunca foi feito.

A equipa feminina do Benfica está nos 16 avos de final da Liga dos Campeões e caso consiga eliminar as inglesas do Chelsea chega aos oitavos-de-final, algo que ainda nenhuma equipa portuguesa conseguiu fazer.

Contudo, no ranking da UEFA, o Chelsea, uma das melhores equipas femininas, está no sétimo lugar, já o Benfica ocupa a 68ª posição.