Carli Lloyd vai deixar de enganar o tempo

As japonesas urgem na correria atrás do prejuízo e a pressa tolda-lhes as decisões, perseguem um 0-3 que lhes encrava uma tabela no equador do meio-campo dos EUA. Parece inócua, só mais outra perda de bola. Uma adversária reclama-a após o passe errado e tem gente nas redondezas, está de costas para a baliza que ainda tem a quilómetros.

Mas quem a recolhe é Carli Lloyd.

A aparência inofensiva até se prolonga no seu primeiro toque, ela orienta-a um metro para a frente enquanto se vira. Há uma japonesa perto, a jogada tem na cara que há um desarme iminente e só a matreirice vinda de um talento motor o impede. Carli estica a perna esquerda, suaviza um segundo toque na bola, ladeia a adversária e fica com a bola por diante, ainda antes da linha que divide o hectare de relva.

O que sai do terceiro toque de Carli Lloyd é uma descolagem imposta à bola para um voo de 50 metros, um golo descaradamente brutal por ser batido na linha do meio-campo e ultrapassar a fronteira da baliza do Japão. É o terceiro que a capitã dos EUA marca na final do Mundial de 2015 — em 13 minutos.

É o provável golo mais espetacular entre os 128 que marcou pela seleção feminina dos EUA, com a qual ganhou esse Campeonato do Mundo e o seguinte, em 2019, apogeu com dois cumes de uma carreira internacional que está prestes a terminar. Esta segunda-feira, Carli Lloyd anunciou a sua retirada.

Alex Bierens de Haan/Getty

Está com 39 anos, é uma máquina desafiadora da inevitabilidade do tempo e mostrou-o, de novo, no Japão, de onde levou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos recém-terminados (os quartos em que participou). "Quando comecei na seleção nacional, em 2005, os meus dois objetivos eram ser a jogador mais completa que podia ser e ajuda a equipa a ganhar títulos. Em cada dia que entrei em campo, joguei como se fosse o último", garantiu, no texto de despedida publicado no site da Federação Americana de Futebol.

O fim de Carli Lloyd não é agora. Será em setembro e outubro, quando a seleção dos EUA terá um par de jogos em cada mês para acrescentarem às 312 internacionalizações que soma. Com a fortaleza mental e técnica que sempre houve na americana, a equipa ganhou 257 jogos (25 em Mundiais, 22 em Jogos Olímpicos). Equivale a 88% de taxa de vitória.

A eternidade a que parecia estar votada a carreira de Carli Lloyd também fica demonstrada nas mais de 100 jogadoras com quem partilhou aventuras na seleção. Muitas viu passar como um carro que acelera para lá de um mosquito a pairar na autoestrada, várias acompanhou — Megan Rapinoe, Alex Morgan, Hope Solo ou Abby Wambach — nas cavalgadas rumo a títulos ou melhores (e iguais) condições salariais no futebol norte-americano.

Carli Lloyd também já parecia ser eterna e se há impressões que iludem, são as da idade. Uma das melhores jogadoras da história está prestes a retirar-se.