Futebol feminino: 72,1% dos principais clubes e seleções escolheram um homem para treinador. O que acontece por cá?

Tem as mesmas regras, as balizas são duas e do mesmo tamanho, as bolas enchem-se de igual maneira, calçam-se botas de todas as cores e tapam-se pernas com as úteis e sempre malvistas caneleiras, joga-se na relva e celebram-se golos como em qualquer parte do mundo. É tal e qual como no futebol masculino, mas há um dado que demonstra que o futebol feminino ainda é dominado por homens e não é só nas folhas de vencimento e orçamentos.

É no banco, naquele retângulo onde se magicam táticas e se ganham preocupações e alegrias, que ainda há uma revolução por fazer. Em 2021, 72,1% das melhores seleções e dos clubes dos principais campeonatos de futebol feminino escolheram um homem para a vaga de treinador.

De acordo com um estudo da RunRepeat, apesar de tudo, houve uma evolução: em 2011, recorrendo à mesma amostra, 80% dos treinadores do futebol feminino eram homens. Em 2015, eram 84%. A investigação assentou nos campeonatos de Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França, Espanha, assim como na Liga dos Campeões e nas 25 principais seleções do ranking FIFA. No total, 111 clubes, mais as ditas equipas nacionais, foram escrutinados.

Restringindo apenas às ligas norte-americana, alemã, francesa e espanhola, menos de 25% dos clubes de cada um desses campeonatos têm atualmente treinadoras principais a definir fados, caminhos e mensagens.

No primeiro escalão do futebol feminino em Portugal, dividido pelas séries Norte e Sul, há apenas três treinadoras: Filipa Patão (Benfica), Mariana Cabral (Sporting) e Paula Pinho (Clube de Albergaria). Ou seja, 81,3% dos clubes da 1.ª Divisão portuguesa contam com homens a liderar as equipas, o que nos coloca mais atrasados do que acontecia em 2011 nos principais campeonatos e seleções analisados, já referidos em cima. É, ainda assim, mais animador comparando com o que foi observado em 2015.

Na época passada, o cenário foi ligeiramente diferente. Clubes como Albergaria (Paula Pinho), Sporting (Susana Cova), Futebol Benfica (Madalena Gala) e A-dos-Francos (Isabel Osório) começaram a época com mulheres como treinadoras principais. No Benfica, numa fase decisiva, a então adjunta Filipa Patão substituiu Luís Andrade.

De resto, e numa tendência que também é muito típica do futebol masculino, nas muitíssimas trocas de treinadores ao longo do ano, os clubes — com exceção para o Benfica (que venceria o campeonato) — nunca trocaram um homem por uma mulher. Já o contrário aconteceu uma vez, no A-dos-Francos, quando Mauro Pulquério substituiu Isabel Osório.

O estudo da RunRepeat, liderado por Danny McLoughlin, com trabalhos já divulgados em publicações como “The Guardian”, BBC, “New York Times” e “Washington Post”, revela mais dados. Embora as mulheres tenham dificuldades para furar nesse mundo, a revolução vai-se fazendo em Inglaterra: 56,3% dos clubes da Women's Super League são treinados por mulheres, um número que ainda assim desceu bastante em relação a 2019 e 2020 (61,5% e 66,7%, respetivamente).

Mas, lá está, é uma revolução aos soluços e que não respeita qualquer avanço progressivo, já que em 2015 e 2016 apenas 25% dos clubes empregavam mulheres como treinadoras principais.

Abrindo a lente para os últimos 10 anos, foram contabilizados 320 treinadores e treinadoras nos 111 clubes e 25 seleções analisados. Desses 320, 251 eram homens (78,4%). Apenas 61 clubes escolheram, ao longo da última década, ter homens e mulheres no banco. Finalmente, apenas três optaram por ter apenas mulheres a treinar a sua equipa de futebol feminino nos últimos 10 anos.

"Isto ou fala de uma carência de treinadoras qualificadas, ou de decisores que não acreditam na liderança feminina, até no futebol das mulheres", reflete Danny McLoughlin. "Seja como for, há questões sistémicas que é necessário abordar para vermos mais treinadoras principais neste desporto."

NurPhoto

McLoughlin vislumbra também injustiça: “Num mundo onde as mulheres são quase completamente excluídas do jogo dos homens, não parece justo que os homens dominem uma posição tão importante no futebol das mulheres”, assinala, na conclusão do documento.

E acrescenta: “A FA WSL [liga inglesa] demonstra que não tem de ser assim. Para que o futebol feminino continue a crescer, é importante ter mulheres em posições-chave de gestão. (...) Estes dados mostram que há ainda um longo caminho a percorrer antes de as mulheres obterem o respeito que merecem, mesmo no seu próprio jogo”.

O campeonato da 1.ª Divisão portuguesa começa a 5 de setembro. A temporada 2021/22 arranca antes, a 28 de agosto, com a inédita Supertaça entre Benfica e Sporting, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

A primeira jornada do Campeonato Nacional Feminino BPI

Zona Norte

Clube de Albergaria-Famalicão

Sp. Braga-Gil Vicente

Condeixa-Vilaverdense

Valadares Gaia-Varzim

Zona Sul

Marítimo-Sporting

Benfica-Ouriense

Torreense-Estoril Praia

Atlético-Amora