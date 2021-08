Home, sweet home: Christen Press troca a Europa pela oportunidade de jogar em casa pela primeira vez como profissional

No universo do futebol, há um conceito que a norte-americana Christen Press conhece melhor do que ninguém: o jogo fora de casa. É que ao longo dos seus 10 anos de carreira como profissional da modalidade, Press nunca fez um jogo em casa. Pelo menos na sua.

Los Angeles não tem uma equipa de futebol feminino na principal liga dos EUA desde 2010. Nesse mesmo ano, Press, natural da cidade do sul da Califórnia, fazia a sua última época ao serviço das Stanford Cardinal, da Universidade de Stanford. A carreira profissional só descolou no ano seguinte. Press foi selecionada na quarta posição, no draft de 2011, pelas Washington Freedom, que na altura mudaram de proprietário e acabaram por se mudar para a Flórida com o nome de magicJack.

Seguiram-se anos de cidade e cidade, sendo que à sua só regressava para passar férias. Além da Florida, jogou na Suécia (Kopparbergs/Göteborg FC e Tyresö FF), Chicago (Chicago Red Stars), Utah (Utah Royals) e Inglaterra (Manchester United). A aventura por Manchester foi a última, antes de, finalmente, regressar a casa para jogar futebol.

“O sonho de ser jogadora profissional em Los Angeles foi sempre elusivo para mim”, disse Press ao ‘Los Angeles Times’. “Todas as equipas pela qual joguei diziam: 'Quando Los Angeles tiver uma equipa, prometemos enviar-te para lá'. Sempre senti que podiam dizer isso porque ninguém sabia quando ia acontecer”.

Aconteceu quando Julie Uhrman, presidente e fundadora, e um grupo de acionistas, maioritariamente mulheres, se juntaram para criar o Angel City Football Club. Do grupo inicial fazem parte nomes como Natalie Portman, Serena Williams e o marido Alexis Ohanian, Julie Foudy, Eva Longoria, entre outros. Mas desde o anúncio o grupo não parou de crescer e conta já com mais de 50 investidores. Entre a segunda vaga de nomes estão a jogadora da WNBA Candace Parker, a atriz e ativista Sophia Bush e o apresentador James Corden.

O clube vai integrar a liga profissional dos Estados Unidos a partir de 2022. Press é a primeira jogadora da equipa a ser anunciada. Poucas horas antes, o clube anunciou a contratação de Freya Coombe para o cargo de treinadora.

Press descreve a oportunidade como “um sonho tornado realidade”, sendo que nem sentiu esse sonho como possível ao longo da sua carreira. Uma das melhores partes é o facto de ter nas bancadas a família e amigos, que durante anos tiveram que viajar para a ver jogar. “Conseguir jogar em frente a eles semana sim, semana não, será absolutamente um sonho tornado realidade. Vê-los nas bancadas e saber que cheguei a casa”, afirmou a jogadora.

Ainda que o clube não tenha confirmado os valores envolvidos na contratação de Press, sabe-se que será o próprio clube a pagar o salário à jogadora e não a Federação, que no passado já subsidiou contratos para jogadoras da seleção que atuam na liga feminina norte-americana.

O ‘Los Angeles Times’ avança com uma quantia superior a meio milhão de dólares ao longo de três temporadas. Se assim for, Press torna-se uma das jogadoras mais bem pagas da liga.

Eniola Aluko, a diretora desportiva do clube, mostrou-se muito satisfeita com a contratação, que descreve como “parte da construção de uma equipa que será entusiasmante, imprevisível e difícil de enfrentar”.

“Contratar alguém como Christen, que é de Los Angeles, compreende a comunidade e todas as coisas que estamos a tentar alcançar com o Angel City em termos de igualdade e equidade salarial... É isso que faz com que esta seja uma contratação tão incrível”, afirmou Aluko.

A época ainda não começou, mas Press já pensa no legado que pode construir em Los Angeles: “Quer seja em três, seis ou nove anos, adoraria terminar a minha carreira em frente aos meus amigos e família e, obviamente, da cidade de Los Angeles”, afirmou.