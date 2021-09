Benfica defronta Bayern Munique, Lyon e Häcken na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina

O Benfica vai enfrentar o Bayern Munique, o Lyon e o Häcken no grupo D da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

A equipa portuguesa irá medir forças com as alemãs do Bayern Munique, campeãs do seu país e que na época passada chegaram às meias-finais da competição (e cuja equipa masculina também defrontara o Benfica na competição), com as francesas do Lyon, que têm sete títulos de campeãs europeias (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2019/20), e com as campeãs suecas do Häcken, que na época passada chegaram aos 16 avos de final da principal prova continental.

O Benfica, atual campeão nacional, garantiu o apuramento para a primeira fase de grupos da história da Liga dos Campeões feminina ao derrotar o Twente por 4-0 no jogo da segunda mão da segunda ronda de qualificação, depois do empate 1-1 nos Países Baixos na primeira mão.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos, cujos jogos vão decorrer entre 5 de outubro e 16 de dezembro, garantem o apuramento para os quartos de final da competição.