Portugal goleia em Israel e consegue a primeira vitória na corrida por estar no Mundial feminino de 2023

A seleção portuguesa de futebol feminino foi a Israel golear por 4-0, conseguindo a primeira vitória no grupo H da fase de apuramento europeia para o Mundial de 2023. Com este resultado, Portugal lidera o seu grupo (onde também estão Alemanha, Turquia, Sérvia e Bulgária), ainda que seja a única equipa já com duas partidas realizadas.

Após o empate a um contra a Turquia, na primeira jornada da qualificação, Francisco Neto operou oito alterações no onze inicial. Os golos da equipa lusa foram marcados por Telam Encarnação, aos 2 minutos, Dolores Silva, aos 7 e de penalti, Diana Gomes, aos 64, e Carole Costa, aos 84.

A seleção voltará a entrar em campo rumo ao Mundial de 2023 em outubro, recebendo a Sérvia dia 21 e indo à Bulgária cinco dias depois. A equipa que ficar em primeiro no grupo garante presença na fase final do campeonato do mundo, enquanto a segunda classificada disputará um play-off.