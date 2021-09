Como fazia Sarina Wiegman, selecionadora inglesa, para poder jogar futebol em miúda? Fingia que era um rapaz

Sarina Wiegman tem 51 anos e teve a infância neste mundo, mas noutros tempos para as mulheres. Sempre achou piada a futebol, cedo limou o jeito para o jogar e, em criança, quis praticá-lo mais a sério na idade em que é suposto começarmos a testar-nos contra outros e outras. Ela quis jogar um pouco mais a sério, só que não era possível.

Em Haia, o clube local onde Sarina espreitou não tinha uma equipa feminina, nem autorizava que raparigas se juntassem aos rapazes. Uns juntarem-se a outros no mesmo campo é "hoje simplesmente normal", reconheceu a selecionadora de Inglaterra, em conversa na rádio da "BBC", mas, naquela altura, "não era". Wiegman, então, teve de ser criativa.

Usufruiu do facto de ter "cabelo muito curto" e de "parecer um pouco rapaz" para apostar num estratagema — fazer-se passar um. "Os meus pais estavam ok com a ideia e tinha um irmão gémeo, por isso comecei a jogar e toda a gente concordou", contou. O esquema resultou e Sarina Wiegman começou a jogar um pouco mais a sério.

Já adulta, a holandesa acumularia mais de 100 internacionalizações pelo seu país, passando depois a treinadora. Em 2017, conquistou o Europeu de futebol feminino com os Países Baixos e nesse ano foi eleita a Treinadora do Ano pela FIFA. Ainda levaria o seu país à final do Mundial de 2019, onde foram derrotadas pelas poderosas americanas, antes de, no verão de 2020, assumi o cargo de selecionadora de Inglaterra.

Olhando para trás, Sarina Wiegman congratula como "é incrível" que "sejas rapaz ou rapariga, possas jogar futebol", falando do quão "louco era antes", quando não se podia. Em Portugal, por exemplo, desde 2015 que podem existir equipas mistas no futebol e no futsal até ao escalão de juvenis.