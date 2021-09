UEFA duplica prémios monetários do Europeu feminino

O campeonato da Europa feminino irá ser disputado entre os dias 6 e 31 de julho de 2022, em Inglaterra. A competição, para a qual a seleção portuguesa não garantiu apuramento, irá distribuir o dobro dos prémios monetários face à passada edição do torneio, em 2017. A UEFA comunicou que as 16 seleção qualificadas "irão dividir um total de 16 milhões de euros", duas vezes mais do que o valor de 2017, quando foram repartidos 8 milhões de euros.

O máximo organismo do futebol continental, que esclareceu que este aumento da distribuição financeira "inclui um crescimento dos montantes mínimos garantidos" e dos "bónus baseados na prestação na fase de grupos", informou ter aprovado a introdução de pagamentos de compensação para "os clubes europeus que libertem jogadoras para a fase final do Europeu". O montante total dessas compensações para as diversas equipas é de 4,5 milhões de euros.

A UEFA considera que "o aumento das distribuições financeiras" e a "introdução de programas de benefícios para os clubes" enquadram-se nas "iniciativas estratégicas fundamentais" da entidade para o futebol feminino, assegurando o organismo que "mais dinheiro do que nunca" será canalizado para o futebol feminino.

O Europeu terá a sua final a ser disputada em Wembley, a 31 de julho de 2022. Em maio, a Federação Inglesa anunciou estar a calcular vender cerca de 700 mil bilhetes para a competição, face aos 240 mil espectadores que estiveram nos estádios do Euro feminino em 2017. O objetivo da organização é albergar "o maior evento de desporto feminino europeu de sempre".