Futebol feminino: Sporting ganha segundo dérbi em menos de um mês ao Benfica. Desta vez, com goleada

Depois da vitória na Supertaça, por 2-0, o Sporting voltou a bater (e com goleada) o Benfica no campeonato, num jogo a contar para a segunda jornada da Primeira Divisão.

Aos 10 minutos, o Sporting já vencia, em Alcochete, com um golaço de Brenda Pérez, uma futebolista que na época passada jogava no Espanyol. A equipa da casa fez o 2-0 e o Benfica ainda reduziu antes do intervalo, por Joana Marchão e Valéria Cantuário, respetivamente.

Na segunda parte, as jogadores treinadas por Mariana Cabral marcaram as diferenças e cavalgaram a goleada até ao expressivo 5-1, com golos de Joana Martins e bis de Diana Silva.

O Benfica, de Filipa Patão, tinha vencido na jornada inaugural da liga (3-2 vs. Atl. Ouriense), assim como o Sporting, que foi à Madeira derrotar o Marítimo por 2-0.

O Sporting e o Torreense, que se encontram na próxima jornada da Liga BPI, são as únicas equipas com seis pontos nos dois jogos já disputados. O Amora tem quatro pontos e as futebolistas do Benfica, como vimos, somam três.

Estoril Praia, Atlético e Marítimo somam apenas um ponto. Finalmente, o Atlético Ouriense soma duas derrotas e tem a pior defesa da prova, com oito golos sofridos, cortesia de um arranque complicado contra Benfica (2-3) e Torreense (2-5).